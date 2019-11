Dos realidades sobre la agenda de derechos de las mujeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En América Latina la agenda de los derechos sexuales y reproductivos ha avanzado a marchas forzadas por las condiciones políticas, sociales y económicas que experimentan algunos países desde hace dos décadas. En consecuencia, los embarazos en adolescentes y la violencia sexual contra las mujeres no ha descendido como se esperaba y, en algunos casos, incluso se ha estancado.

Han pasado 25 años desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en la que líderes mundiales se comprometieron a luchar para hacer avanzar los derechos de las mujeres y garantizarles un mayor y mejor acceso a la salud. Con el tiempo se determinó que esos derechos incluían los sexuales y reproductivos.

Sin embargo, la situación hoy no es tan halagadora como se esperaba en Latinoamérica y El Caribe. Cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) revelan que la tasa de embarazo en adolescentes es de 61 jóvenes por cada mil, a nivel mundial la misma tasa está por debajo de las 40 por cada mil.



En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, la región se ha partido en dos: de un lado, están los países con un avance constante y por el otro, los que han mostrado marcados retrocesos en sus estadísticas.

El primer grupo lo encabeza Uruguay, que pasó de tener una tasa de fecundidad adolescente de 63 por cada mil en el 2000, y en el 2018 redujo la tasa a 36 por cada mil; en una situación parecida se encontró Puerto Rico con una tasa de fecundidad de 72 adolescentes por cada mil en el 2000 y en el 2016 disminuyó a 29 por cada mil.



Del lado contrario se encuentra Argentina, que en el 2000 registró una tasa de 64 adolescentes embarazadas por cada mil y en el 2015 la cifra aumentó a 65 por cada mil. Mientras que en Perú hace 19 años se tenía una tasa de 59 adolescentes embarazadas por cada mil y para el 2012 ya eran 65 por cada mil.



El Unfpa recolectó estos datos de los 11 países que conforman el Grupo de Diarios América (GDA).

Pablo Salazar, asesor regional de Población y Desarrollo de la Oficina Regional para América Latina y El Caribe del Unfpa, explicó que la desigualdad económica ha generado una brecha entre los países de la región y eso afecta sus indicadores de salud sexual. Las naciones más afectada son Perú, Bolivia, Honduras, Guatemala, Haití y República Dominicana.

Según el especialista, la persistencia en los embarazos en adolescentes también pueden ser explicada por la falta de educación sexual hacia la población, así como por la disminución de la inversión en métodos anticonceptivos por parte de países como Argentina que enfrentan una crisis económica. “Hay un asunto vinculado al tabú y el acceso a anticonceptivos antes de los 19 años. También hay un tema educativo, en Centroamérica la mitad de las adolescentes embarazadas dice que tuvo intenciones de tener a ese hijo. No se piensa en la carga que implica a esa edad”, señaló Salazar.



¿Cuál debería ser la meta regional? Salazar dijo que “un ejemplo a seguir” sería “Noruega, con tasas de fecundidad en adolescentes de siete cada mil”.

Respecto del porcentaje del uso de métodos anticonceptivos entre adolescentes, el UNFPA muestra un dato preocupante: en Argentina se ha registrado una disminución en el uso de cualquier método, ya que en 2001 65% de los jóvenes se cuidaban y en el 2012 sólo fue 55%.



Caso contrario fue el de Colombia, donde en 1990 66% de los adolescentes utilizaban métodos anticonceptivos y en 2016 la cifra se incrementó a 81%. Sobre este tema Pablo Salazar agregó: “En Venezuela ha habido una regresión: se estima que crece la mortalidad materna e infantil, poco acceso a anticonceptivos. Pero quitando Venezuela, hay países con demandas insatisfechas de anticonceptivos cercanas al 25%. Los países andinos, centroamericanos y algunos caribeños (exceptuando Cuba) son los que la tienen más complicada”.

Harold Robinson, director regional para América Latina y El Caribe del Unfpa, resumió así la situación: “En términos globales Latinoamérica tiene una posición de avanzada en el planteamiento de los derechos, que eso está planteado en el Consenso de Montevideo. El desafío que hay es que la mayoría de las veces los compromisos de las países no necesariamente se reflejan en acciones”.



Un ejemplo es que, hace 25 años, varios países de la región tenían indicadores similares a las naciones más desarrolladas de África. Un cuarto siglo después, la relación sigue igual y América Latina no ha logrado acercarse a la marcha europea o del sudeste asiático.



Robinson consideró que el contexto político de nuestro continente ha frenado el avance de los derechos sexuales y reproductivos, y aunque no señala a países concretos sí advierte que “ha habido un retroceso en la humanidad” de Latinoamérica: “Están llegando al poder algunas propuestas políticas que son contrarias a los derechos (sexuales y reproductivos). Esto es inaudito e inusitado en una región que tuvo la proeza reciente de la consolidación de la democracia. Esas propuestas populistas, alineadas a otras propuestas populistas, racistas y radicales que han surgido en el mundo, han calado en ciertos grupos”.