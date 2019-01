Reacciones a asunción de Maduro: Paraguay rompe relaciones y OEA lo declara "ilegítimo"

La jura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para un segundo mandato generó reacciones inmediatas: el gobierno paraguayo rompió relaciones con el país caribeño y la Organización de Estados Americanos (OEA) lo declaró ilegítimo.

El presidente Mario Abdo declaró oficialmente que su país rompía relaciones con Venezuela.



"He dispuesto el cierre de la embajada y el inmediato retiro del personal diplomático" que se encuentra en Caracas, dijo Abdo, al instar a otros países a expresarse "con hechos concretos a favor del pueblo venezolano".



En su discurso, Abdo hizo referencia a la declaración del Grupo de Lima suscrita la semana pasada por 13 países latinoamericanos, en la que instan a Maduro a no asumir la presidencia y a transferir de forma provisional el poder al Parlamento hasta que "se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas".



El Grupo de Lima, así como Estados Unidos y la Unión Europea, no reconocen la validez de los comicios en los cuales fue reelecto Maduro en mayo de 2018.



"Manifesté que no seríamos indiferentes al dolor de los venezolanos. El respaldo al pueblo de Venezuela debe ser real, es fundamental honrar lo que decimos con hechos concretos. Ese pueblo necesita nuestro apoyo sincero efectivo y claro", indicó Abdo.

Ilegítimo para OEA

En tanto, la OEA aprobó una resolución para declarar ilegítimo el segundo mandato de Maduro, que corresponde al período 2019-2025.



La resolución, aprobada por 19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y un ausencia, declara "la ilegitimidad del nuevo periodo de Nicolás Maduro que se inició el 10 de enero".



La medida "hace un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo", estipuló la resolución.



Entre los países que votaron a favor estuvieron Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile, Ecuador, Canadá y Brasil.



Venezuela, Nicaragua, Bolivia y algunos países del Caribe votaron en contra y entre los países que se abstuvieron estuvo México.



La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA fue solicitada por las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú.



Maduro ganó el 20 de mayo unos comicios que fueron boicoteados por la oposición. Su país está sumido en una grave crisis política y económica que ha obligado a 2,3 millones de personas a abandonar el país desde 2015, según la ONU.



La crisis en Venezuela ha provocado escasez de alimentos y medicinas y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación en 2019 alcanzará 10.000.000%.



La Asamblea General de la OEA está compuesta por las delegaciones de todos los Estados miembros activos, que actualmente son 34 ya que Cuba no participa.



"Usurpador" para Estados Unidos

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó la "usurpación del poder" en Venezuela por parte del chavismo liderado por Maduro.



Pompeo señaló que desde el gobierno de Donald Trump "se mantienen firmes en su apoyo al pueblo venezolano y continuarán usando todo el peso del poder económico y diplomático de los Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia venezolana", dijo Pompeo en un comunicado.