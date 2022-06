Se quejó de que el sandwich tenía demasiada mayonesa, mató a una empleada e hirió a otra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un hombre no pudo contener su furia contra la trabajadora de una tienda de comida rápida Subway y le disparó a quemarropa por ponerle demasiada mayonesa a su sándwich. El sujeto no pudo simplemente alejarse y, en cambio, abrió fuego contra ella. Con la detonación también hirió a otra empleada más. Los hechos ocurrieron en Atlanta, Georgia, según la policía local, en medio de las peticiones por regular el uso de armas de fuego en los Estados Unidos.

La tragedia se registró alrededor de las 18:30, en los locales comerciales que se ubican en una gasolinera del centro de Atlanta. El agresor se molestó porque había mucha mayonesa en su pan y comenzó a discutir con las empleadas. Fue tanto su enojo que terminó disparándoles, hasta quitarle la vida a una de ellas y dejar herida a la segunda.

Uno de los aspectos más impactantes es que la mujer que logró sobrevivir al ataque fue herida frente a su hijo de 5 años, situación que lamentó el jefe de policía interino, Darin Schierbaum: “Lo que están viendo detrás de mí es el resultado de una tragedia, una tragedia sin sentido que hemos visto varias veces a lo largo del año donde una discusión lleva a disparos y ahora tenemos a alguien muerto”, dijo a WSB -TV.



La víctima mortal tenía 26 años y, aunque las autoridades no brindaron todavía más datos sobre su identidad, el medio Atlanta Journal-Constitution la identificó como Brittany Macon. Respecto a la otra mujer herida, se trata de una joven de 24 años, detalló el subjefe de policía de Atlanta, Charles Hampton Jr., quien informó además que el agresor, cuya edad es de 36 años, ya fue arrestado y se abrirá una carpeta de investigación en su contra para deslindar responsabilidades y aplicarle el peso de la ley. En estos locales de comida suele haber empleados jóvenes porque tienen facilidades de tiempo parcial que les permiten seguir con sus estudios.



Hasta ahora no se sabe cuál es el estado de salud de la mujer que permanece hospitalizada. Sin embargo, este nuevo caso de una agresión armada indignó a toda la población, ya que los tiroteos en el país norteamericano se han vuelto más comunes cada día.

Subway se pronuncia ante el asesinato de la empleada

Willie Glenn, copropietario del restaurante donde ocurrió el homicidio, habló sobre la tragedia y lamentó que todavía exista la libertad de portar un arma y que esta se use para quitarle la vida a alguien sin ninguna razón. “Simplemente me rompe el corazón saber que alguien tiene la audacia de apuntar con un arma y dispararle a alguien por un poco de mayonesa en un sándwich”, comentó.



En ese sentido, las autoridades policiales exigieron que se ponga sobre la mesa el tema de la violencia y el uso de armas en Estados Unidos: “Fue algo sin sentido, sí, demasiada mayonesa en el sándwich, pero nuevamente un individuo con un arma decidió que ese era el curso de acción para resolver el conflicto”, afirmó Charles Hampton Jr..



Finalmente, el mismo Hampton dijo que este es el claro ejemplo de la preocupante situación que vive el país respecto al uso de armas, ya que se utilizan cada vez con más normalidad. “Así que sí, es un sándwich, pero lo que es más importante, alguien que no pudo resolver un conflicto simplemente alejándose y teniendo una conversación para volver a pedir un sándwich decidió tomar medidas en sus propias manos y ahora tenemos familias que están devastadas”, declaró.