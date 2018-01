Advierten que Pyongyang podrá en un futuro cercano alcanzar EE.UU. con armas nucleares

Corea del Norte estará pronto en capacidad de atacar Estados Unidos con un arma nuclear, aunque hasta el momento no ha probado que sus misiles balísticos puedan llegar a territorio estadounidense, advirtieron este martes responsables militares y de inteligencia.



Pyongyang ha demostrado que sus cohetes tienen la potencia suficiente para llegar hasta Estados Unidos, pero el general Paul Selva, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que aún no ha probado que sus tecnologías de fusionar y dirigir puedan sobrevivir a las tensiones de vuelo de misiles balísticos.



"Han hecho algunos avances, pero también es cierto que todavía no han mostrado todos los componentes de un sistema de misiles balísticos intercontinental", aseguró Selva a periodistas.



Tampoco está claro si Corea del Norte tiene un dispositivo capaz de volver a entrar en la atmósfera terrestre desde el espacio y lanzar una ojiva.



"Es posible que (Kim Jong-Un, líder de Corea del Norte) las tenga, así que tenemos que apostar a que las podría tener, pero no lo ha demostrado", dijo Selva.



En una entrevista en la BBC, el director de la CIA, Mike Pompeo, advirtió en tanto de que Corea del Norte está dando los últimos pasos antes de conseguir el despliegue de misiles balísticos intercontinentales.



"Hemos desarrollado una comprensión bastante clara de la capacidad de Kim Jong-Un. Y hablamos de que tendrá la capacidad para hacer llegar en pocos meses armas nucleares a Estados Unidos", aseguró Pompeo.



Corea del Norte probó el año pasado que sus misiles balísticos tenían el potencial para alcanzar territorio estadounidenses y en septiembre llevó a cabo su sexta y más grande prueba nuclear.



Selva dijo también que Corea del Norte se ha vuelto muy buena prediciendo cuando los satélites espías sobrevuelan su territorio para camuflar sus misiles.



Kim ha desarrollado nuevas técnicas para llevar los misiles a la plataforma, por lo que Estados Unidos y sus aliados disponen sólo de 12 minutos para advertir del lanzamiento de un misil, añadió Selva.