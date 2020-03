Putin obtiene más poder para perpetuarse en el Kremlin

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Vladimir Putin siente que gobernar Rusia es su “destino” y no tiene ninguna intención de dejar el poder. Ayer martes los diputados rusos votaron las enmiendas constitucionales impulsadas por el propio Putin, que le habilitan a seguir en el Kremlin.

El texto fue aprobado por 382 votos a favor, 44 abstenciones y ningún voto en contra en la Duma, la cámara baja del Parlamento. La tercera y última votación tendrá lugar hoy miércoles, e inmediatamente después el texto será sometido al visto bueno de la cámara alta, el Consejo de la Federación. Luego la reforma deberá ser ratificada en un plebiscito el 22 de abril. Putin concluye su segundo mandato en 2024 y sin reforma constitucional no podría presentarse a un tercer consecutivo.



Tras 20 años dirigiendo los destinos de su país, Putin (67) considera que un “poder presidencial fuerte es absolutamente necesario en Rusia”.



“Estoy seguro de que llegará el momento cuando el poder supremo, presidencial, en Rusia no será, digamos, tan personalista y no estará vinculado a una persona concreta. Pero toda nuestra historia ha ido por ese camino...”, argumentó en su discurso ante la Duma.

Putin apeló al miedo a Occidente, a la sagrada “estabilidad”, a que el país no está preparado para la “alternancia política” y al respaldo de “la mayoría de la sociedad” para justificar sus planes de no dejar el Kremlin en 2024, como le exige la actual Constitución de 1993.



“El mundo cambia. Estos cambios tienen un carácter radical, yo diría irreversible. Ahora, encima, nos llega el coronavirus y los precios del petróleo bailan, y junto con ellos, las divisas y las bolsas”, aseguró.



“El presidente es el garante de la Constitución, garante de la seguridad, de su estabilidad interna y desarrollo evolutivo. Precisamente, evolutivo, ya tuvimos suficientes revoluciones. Rusia ya ha cumplido con creces su cuota revolucionaria”, apuntó.

"La fe en Dios" Después de que se aprobaron en primera instancia estas propuestas a principios de año, Putin presentó otras 24 páginas adicionales, que también fueron adoptadas.



La Constitución se dota así de la mención “la fe en Dios” de los rusos, así como que el matrimonio sólo puede ser entre un hombre y una mujer.



Asimismo, aunque con la reforma constitucional el Parlamento podría elegir al primer ministro, el presidente se guarda la prerrogativa de destituirlo, así como a los ministros, y podrá vetar una ley adoptada por dos terceras partes de los diputados, o nombrar jueces.



La oposición, y en particular su líder Alexei Navalni, denunció esta revisión constitucional, y afirmó que el presidente quiere permanecer de forma indefinida en el poder. “Putin está en el poder desde hace 20 años, pero podría ser elegido como si fuera la primera vez”, denunció en Twitter Navalni durante la votación.



Enfrentado a una caída del nivel de vida en el país, y tras haber impulsado una impopular reforma de las jubilaciones, Putin incluyó en la Constitución un salario mínimo y jubilaciones revaluadas según la inflación.



El destino.

Según las encuestas, más de la mitad de los rusos no entendían las enmiendas constitucionales ni veían sentido a su reforma. Ahora, hay analistas que dicen que todo era una cortina de humo para que Putin siguiera a toda costa en el Kremlin.



La escenificación arrancó ayer en la Duma con el debate de aprobación en segunda lectura de la reforma constitucional. Para sorpresa de todos, tomó la palabra la primera mujer cosmonauta de la historia, Valentina Tereshkova, de 83 años y diputada por el partido oficialista Rusia Unida.



Habló de la necesidad de un presidente fuerte, un factor estabilizador en tiempos de incertidumbre. “¿Y si de repente algo va mal? Él puede ayudarnos, apoyarnos y guardarnos las espaldas. Los rusos deben estar seguros de que cuando el mundo soporta cargas colosales y cósmicas, cuando al país le esperan grandes cambios, estos no nos haga retroceder”, dijo.



La enmienda precisa que la limitación de dos mandatos presidenciales “no impide a la persona que haya ocupado u ocupe el cargo de presidente de la Federación Rusa participar como candidato en las elecciones presidenciales en el momento de la entrada en vigor de la modificación”.

Vladimir Putin anunció referéndum para reformar la constitución. Foto: Reuters

Putin superará al dictador soviético Iosif Stalin si permanece en el poder hasta 2036, cuando tendrá 83 años.



Cuando le preguntaron hace unos días sobre si estaba “cansado”, excusa utilizada por Borís Yeltsin para cederle el poder hace 20 años, Putin respondió: “Cualquiera que esté en mi lugar, estoy seguro de que no se lo tomaría como un simple trabajo, sino como un destino”.