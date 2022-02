De Putin "es Hitler" a "solidaridad con Rusia": las variadas reacciones de políticos latinoamericanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los países de América Latina llamaron a una solución pacífica y reaccionaron con algunos matices a la invasión de Rusia a Ucrania. En la madrugada del jueves, el país actuó en una ofensiva general con bombardeos aéreos e incursiones terrestres que en pocas horas se acercaron a Kiev y tomaron la central nuclear de Chernobil, entre otros puntos.



Brasil

Brasil señaló que "acompaña con grave preocupación la deflagración de operaciones militares" por parte de Rusia y apeló a "la suspensión inmediata de las hostilidades", según un comunicado de la cancillería.



En su primera reacción tras la invasión rusa en Ucrania, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, evitó unirse a muchos líderes mundiales que la han condenado abiertamente y sólo se refirió a la situación de los brasileños que están allí.

"Estoy totalmente empeñado en los esfuerzos para proteger y auxiliar a los brasileños que están en Ucrania", afirmó Bolsonaro en un mensaje por Twitter al referirse al tema por primera vez este jueves.



El gobernante también dijo que la Embajada brasileña en Kiev permanece lista para auxiliar a los cerca de 500 connacionales que viven en Ucrania y a quien esté allí temporalmente.

Antes de ese mensaje, Bolsonaro apareció públicamente en dos ocasiones e hizo declaraciones sobre diversos temas, pero no mencionó para nada la invasión rusa en Ucrania.



El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, dijo en declaraciones a la prensa que "Brasil no se coloca como neutro. Brasil dejó muy claro que respeta la soberanía de Ucrania. Entonces, Brasil no está de acuerdo con una invasión del territorio ucraniano".



Argentina

La Casa Rosada rechazó "el uso de la fuerza armada", "por ello llama a la Federación de Rusia a cesar la acciones militares en Ucrania", y pidió respetar la Carta de la ONU y actuar con "la mayor prudencia" con el fin de desescalar el conflicto.



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, que desde que llegó al poder en 2019 mantiene una buena relación con el presidente ruso, Vladimir Putin, pidió este jueves a Rusia "que ponga fin a las acciones emprendidas" en Ucrania y que "todas las partes involucradas vuelvan a la mesa del diálogo".



"Lamento profundamente la escalada bélica que conocemos a partir de la situación generada en Ucrania. El diálogo y respeto a la soberanía, la integridad territorial, la seguridad de los Estados y a los derechos humanos garantizan soluciones justas y duraderas a los conflictos", señaló el mandatario argentino en Twitter pocas horas después de que Putin ordenara invadir el país vecino.

Fernández hizo "un llamado a todas las partes a no usar la fuerza militar".



"Pedimos a la Federación de Rusia que ponga fin a las acciones emprendidas y que todas las partes involucradas vuelvan a la mesa del diálogo", afirmó.

Por su parte, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner “juega con Vladimir Putin” y que el presidente ruso “es Hitler”.



En ese sentido, criticó al gobierno nacional por la falta de contundencia a la hora de sentar posición frente a este conflicto. “En esencia, la lucha de fondo es entre democracia y dictadura; como lo dijo Marcelo T. de Alvear en la Convención Radical, con motivo de la 2da Guerra Mundial”, dijo Carrió, y remató: “En momentos de crisis hay que definirse y jugar a fondo con las democracias”.



Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó en Twitter "el ataque premeditado e injustificado que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia". "No solo atenta contra su soberanía sino amenaza a la paz mundial", añadió.



En Ucrania viven 68 colombianos y 28 extranjeros que hacen parte de su núcleo familiar. El gobierno anunció gestiones diplomáticas para "facilitar" su "salida del territorio ucraniano", según una declaración de Duque desde la sede presidencial en Bogotá.

Chile

El presidente chileno, Sebastián Piñera, emitió una declaración en sus redes sociales en la que afirma que el país "condena la agresión armada de Rusia y su violación a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Estos actos vulneran el derecho internacional y atentan contra vidas inocentes, la paz y la seguridad internacional. Chile insta a Rusia a respetar las Convenciones de Ginebra sobre derecho internacional humanitario. Colaboraremos con otros países para buscar una solución pacífica del conflicto, dentro del marco del derecho internacional y la carta de Naciones Unidas".



Por otra parte, el presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, criticó que "Rusia haya optado por la guerra como medio para resolver conflictos".



"Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegitimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz", publicó en Twitter el exlíder estudiantil.



Según la cancillería chilena hay al menos 53 chilenos en distintas ciudades de Ucrania.



Venezuela

Hasta el momento, Venezuela no ha reaccionado oficialmente a la invasión rusa en Ucrania, pero el presidente Nicolás Maduro dejó claro el martes su respaldo a las acciones de su par ruso, Vladimir Putin.



"Venezuela está con Putin, está con Rusia, está con las causas valientes y justas del mundo, y nos vamos a restear (aliar) cada vez más", dijo Maduro. Tras el anuncio de la "operación militar" de Rusia, el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, expresó su deseo de que "no haya guerra".



El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, escribió en Twitter que "el objetivo del operativo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen neonazi durante ocho años", en sintonía con el discurso del Kremlin.

Ecuador

"Ecuador cree en el multilateralismo y está dispuesto a respetar y apoyar las decisiones que tome el Consejo de Seguridad" de la ONU, dijo el jueves el presidente del país, Guillermo Lasso.



"Rechazamos todo acto bélico que pone en alerta a la población civil", escribió en Twitter previamente el canciller Juan Carlos Holguín.

Unos 700 ecuatorianos están en Ucrania.

Perú

En un tuit de su cancillería, Perú manifestó su profunda preocupación por la evolución de los acontecimientos en Ucrania, rechazó el uso de la fuerza y reiteró su llamado a cesar todas las hostilidades y violaciones al alto al fuego en Ucrania.

Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludó el lunes pasado la decisión de su homólogo y aliado ruso, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de dos regiones del este de Ucrania y acusó a Estados Unidos y Europa de querer liquidar a Moscú.



"Esta decisión tomada por el presidente Putin abre la posibilidad de que esta situación no tenga un desenlace mayor", dijo Ortega.

Cuba

El presidente Miguel Díaz-Canel, que se reunió el miércoles en La Habana con el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, expresó posteriormente "su solidaridad con Rusia, ante la imposición de sanciones y la expansión de la OTAN hacia sus fronteras".