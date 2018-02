Putin va por 24 años en el poder, sin dificultades

THE NEW YORK TIMES

Mientras el presidente Vladimir Putin se disponía a dar una vuelta por la resplandeciente planta de la Asociación Industrial de Motores de Ufá, donse se arman los motores de helicópteros militares, Alyona V. Popova estaba ocupada organizando su lugar de trabajo, más por nervios que por necesidad.

El camino trazado para el mandatario lo haría pasar al lado de donde ella trabaja en la planta, propiedad del gobierno y construida hace seis meses como parte del programa del presidente para producir armamento militar que en otros tiempos se fabricaba en un territorio actualmente hostil: Ucrania.

Popova, de 26 años, está agradecida al presidente por haberla ayudado a encontrar trabajo con futuro dentro de una fábrica. Sin embargo, reconoció que tal vez habría expresado algunas inquietudes a Putin si se hubiera detenido a conversar.

"Nuestros salarios son bajos", dijo: 500 dólares al mes.

No obstante, nunca tuvo la oportunidad. Esta es una campaña presidencial al estilo de Putin. Es extraño que haya momentos no planeados. Estrechar manos y entablar diálogos espontáneos no son actividades favoritas del gobernante.

Mientras lo seguía una aglomeración de ministros y otros asistentes durante una visita de dos días a las capitales provinciales Ufá y Kazán, Putin realizó una inspección veloz de la maquinaria y de varios motores en exhibición antes de tomarse exactamente 10 minutos y 34 segundos para responder cuatro preguntas de algunos trabajadores preseleccionados.

La última pregunta fue de Viktor M. Bogomolov, un veterano que lleva casi 40 años en la empresa, conocida por construir los motores para los aviones de combate Sukhoi. Bogomolov quería saber por qué las plantas rusas ya no reciben premios por sus logros, como la Orden de la Bandera Roja de la época soviética.

"Déjame darte un abrazo", respondió Putin, quien rodeó con susbrazos al hombre robusto con poco pelo, lo que provocó la risa de los presentes. Fue el único instante espontáneo en público.

Bogomolov, quien era simpatizante de Putin antes del abrazo, se convitió en una celebridad instantánea a quien entrevistaron sobre ese momento en repetidas ocasiones. "No pensaba que fuera a suceder, pero pasó; tal vez le gustó la pregunta", comentó.

De hecho, Putin espera abrazar —al menos de manera figurada— a más de 108 millones de votantes registrados duras durante las visitas como la que realizó a Ufá, capital de la República de Baskortotán, a 1.200 kilómetros al este de Moscú. Sus viajes de campaña difieren poco de sus visitas presidenciales, pero han aumentado con frecuencia y extensión geográfica conforme se aproxima la votación del 18 de marzo.

Putin, de 65 años, está en búsqueda de su cuarto periodo presidencial después de ser el hombre más poderoso de Rusia durante 18 años y en realidad no necesita una campaña. Es el seguro ganador de una contienda en la que tiene siete rivales, sobre todo porque su adversario más peligroso y crítico anticorrupción, Alexéi A. Navalny, no tiene permitido participar.

ESCENARIO Tiene siete rivales pero rechazan al principal.

Vladimir Putin se enfrentará a otros siete candidatos en las elecciones presidenciales del 18 de marzo, en las que buscará otra reelección por seis años. "Nunca se había dado una situación igual. Es algo sin precededentes. Todos los aspirantes que acudieron con sus firmas han superado la prueba de forma positiva", informó la Comisión Electral Central.

Sin embargo, el principal líder opositor, Aléxei Navalny, intentó inscribir su candidatura, pero la comisión la rechazó aduciendo que tiene antecedentes penales.

Putin quedó registrado como candidato independiente tras recoger 1,6 millones de firmas. Es apoyado por el partido oficialista Rusia Unida, los socialdemócratas de Rusia Justa y los Verdes.

Las encuestas de intención de voto muestran que ganará las elecciones presidenciales con dos tercios de los sufragios.

Ya estaban registrados los candidatos de los dos partidos tradicionales, el comunista Pável Grudinin y el ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, que aparecen como segundo y tercero en intención de voto. También está inscripta Ksenia Sobchak (Iniciativa Popular), periodista que tiene popularidad y es hija del ex alcalde de San Petersburgo, Anatoli Sobchak, padrino político de Putin. FUENTE: EFE