Puerto Rico se levanta contra su gobernador por homofóbico

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, está contra las cuerdas. Cientos de miles de personas marcharon ayer lunes para exigir su renuncia, en el décimo día de protestas lideradas por artistas como Ricky Martin, Bad Bunny y Residente a raíz del llamado “chatgate”.

Los manifestantes ocuparon Las Américas -principal avenida de San Juan-, en la mayor manifestación contra Rosselló.



“Para que no puedan negarlo: EL PODER ESTÁ EN LA CALLE”, dijo Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de la ciudad de San Juan. También se convocó a una huelga. Muchos dueños de negocios decidieron cerrar las tiendas y oficinas por el día.



Rosselló, de 40 años, pidió perdón. “Reconozco que disculparme no es suficiente”, dijo en un video publicado en Facebook el domingo. El gobernador dijo que no renunciará, pero cedió parcialmente al anunciar que no buscará la reelección en noviembre de 2020 y que acepta un juicio político.



Pero esto no fue suficiente para los manifestantes, descontentos desde que se filtró hace dos semanas un chat de Telegram donde Rosselló y 11 hombres de su entorno intercambiaban comentarios burlones sobre las víctimas del huracán María, que golpeó Puerto Rico en septiembre de 2017.



Los artistas que lideran el movimiento -los cantantes Ricky Martin, Benito Martínez (Bad Bunny) y René Pérez (Residente)- llegaron a la marcha sobre la plataforma de un camión de carga. También llegaron los cantantes Olga Tañón, Kany García y Tommy Torres, entre otros. Martin ondeaba una bandera del orgullo gay.



El cantante de Livin la vida loca es una de las personas ridiculizadas en el chat por su orientación sexual, que él hizo pública en 2010.



“Ricardo Rosselló, no solamente eres cínico, también eres maquiavélico”, dijo Martin.



Residente, exintegrante de Calle 13, añadió que el mensaje de Rosselló era “una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico”. “No es solamente los chats y hablar malo, cabrón. Yo hablo malo”, dijo en su Instagram. “Es por toda la corrupción que hay detrás de ti (...) Gente murió por tu cabrona culpa, por no poder organizar las cosas bien”.



El trapero Bad Bunny suspendió una gira en Europa y llegó ayer lunes a San Juan. “¿No te vas a ir? ¡Nosotros tampoco! ¡Puerto Rico se respeta! ¡Charlatán!”, escribió en Twitter.



También se han solidarizado el dramaturgo Lin-Manuel Miranda, la modelo Zuleyka Rivera (protagonista del video de Despacito), el actor Benicio del Toro y los músicos Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, La India, Daddy Yankee y Luis Fonsi.



El sábado 13 de julio, el Centro de Periodismo Investigativo publicó un chat de Telegram donde Rosselló y otros 11 hombres de su entorno intercambiaban mensajes ofensivos, homofóbicos y misóginos. En uno de ellos, uno de los hombre se mofaba de Ricky Martin por su homosexualidad. En otro, se hace un comentario burlón sobre los cadáveres que se amontonaban en la morgue tras el huracán María, que dejó casi 3.000 muertos según el balance oficial, y más de 4.600 según un estudio independiente de la Universidad de Harvard.



A ello se suma que, el 10 de julio, la fiscalía ordenó el arresto de seis funcionarios acusados de malversar más de 15 millones de dólares de fondos federales para la recuperación tras el peor huracán en un siglo en la isla.



Antes del huracán, Puerto Rico ya padecía una grave crisis fiscal que precipitó su bancarrota en mayo de 2017. Sumando la diáspora que provocó María, Puerto Rico perdió el 4% de la población, hoy de 3,2 millones.