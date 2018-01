El PT dice que "farsa judicial" no lo detendrá y confirma candidatura presidencial de Lula

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil calificó hoy como "farsa judicial" el juicio que condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y, pese a que la decisión lo acerca a la inhabilitación, confirmó la candidatura presidencial de su principal líder y fundador.



"El resultado del juicio con los votos claramente combinados de los tres magistrados configura una farsa judicial y confirma el compromiso político-partidario de sectores del sistema judicial con el objetivo de sacar a Lula del proceso judicial", afirmó en un comunicado el partido que Gobernó Brasil por trece años, primero con Lula (2003-2010) y luego con Dilma Rousseff (2011-2016).



Los tres jueces que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de la ciudad de Porto Alegre decidieron hoy por unanimidad confirmar la condena de Lula en primera instancia por corrupción y lavado de dinero, y elevar su pena a doce años y un mes de prisión, frente a los nueve años y medio a que había sido condenado en primera instancia.



La decisión, aunque es apelable, complica las opciones del expresidente (2003-2010) para disputar las elecciones presidenciales de octubre próximo ya que, según la legislación brasileña, los condenados en segunda instancia no pueden ser postulados.



No obstante, la última palabra sobre la candidatura de Lula, que lidera todos los sondeos de opinión y ha manifestado su intención de presentarse, estará en manos de la Justicia Electoral.



"No vamos a aceptar pasivamente que le falten el respeto nuevamente a la democracia y a la voluntad de la mayoría. Vamos a luchar en defensa de la democracia en todas las instancias, en la Justicia y principalmente en las calles", advirtió el PT en su comunicado al dejar claro que no renunciará a la posibilidad de postular a su líder.



La formación convocó a su militancia a manifestarse contra la decisión judicial en las calles y anticipó que presentará todos los recursos que sean necesarios para garantizarle a Lula el derecho a disputar las presidenciales.



"Vamos a confirmar la candidatura de Lula en convención partidaria y a registrarla el 15 de agosto, siguiendo rigurosamente lo que establece la legislación electoral", según el comunicado.



"Sin piensan que la historia termina con la decisión de hoy, están muy equivocados, porque no nos rendimos ante la injusticia", agrega la nota.



De acuerdo con el PT, los sectores que influyeron la decisión judicial de este miércoles fueron los mismos que promovieron el juicio político en el Congreso que concluyó en agosto de 2016 con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.



"Son los mismos sectores que desde entonces vienen dilapidando el patrimonio nacional, entregando nuestras riquezas y abriendo mano de la soberanía nacional, retirando los derechos de los trabajadores y destruyendo los programas sociales que benefician al pueblo", afirmó el considerado mayor partido de izquierda de América latina.



"El plan de los golpistas se choca en la fuerza política de Lula, que brota en el alma del pueblo. Se choca en la conciencia democrática de la gran mayoría de la sociedad, que no acepta una condena sin crimen y sin pruebas; no acepta la manipulación de la Justicia con fines de persecución política", agregó.