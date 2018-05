PSOE empuja la salida de Rajoy, pero le faltan votos

La crisis política en España que se precipitó con el fallo judicial que condenó al gobernante Partido Popular (PP) por corrupción, ingresará mañana jueves en una etapa clave, cuando el presidente Mariano Rajoy enfrente una moción de censura en el Congreso de los Diputados.

El promotor de la censura, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, ya se frota las manos y se ve como el sucesor de Rajoy. Ayer martes, anticipándose a las sesiones del jueves y viernes, ofreció al resto de los partidos en el Congreso consensuar una fecha de elecciones si prospera la censura a Rajoy.

El líder socialista habló de sí mismo como "un gobierno que tendrá una hoja de ruta clara".

Sánchez, que sin embargo parece tener muy complicado el conseguir los 176 votos que requeriría aprobar la moción de censura, abogó por la coincidencia de la gran mayoría de la Cámara en la opinión de que Rajoy debe marcharse tras las últimas acciones judiciales que han avalado que hubo corrupción en el seno del PP.

"O sí o no, no hay posiciones intermedias, y a aquellos que puedan estar defendiendo el no, la pregunta que hay que hacerles es en qué posición queda la democracia española si el próximo sábado Mariano Rajoy continúa siendo presidente del Gobierno", dijo Sánchez.

Hasta el momento el PSOE solo cuenta con el respaldo de Podemos, tercera fuerza en el Congreso, pero los 154 escaños que suman no son suficientes para sacar adelante la censura, que debería contar con el respaldo de los partidos nacionalistas catalanes, con los que arrastra rencillas por su apoyo a Rajoy en la intervención de Cataluña a partir de la fallida declaración de independencia en octubre de 2017.

La negativa de Ciudadanos, cuarta fuerza en el Congreso y hoy primero en intención de voto según algunos sondeos, se basa precisamente en que no pueden respaldar una propuesta que apoye a su enemigo natural, el nacionalismo catalán. A cambio, exigen al PSOE un candidato alternativo para una convocatoria de elecciones lo antes posible.

El gobierno del PP, por su parte, sigue instalado en el convencimiento de que la moción de censura no saldrá adelante y que Rajoy seguirá en el poder.