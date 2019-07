El PSOE ahora descarta un gobierno de coalición en España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Socialista español (PSOE) descartó ayer viernes volver a negociar un gobierno de coalición con Unidas Podemos (UP), tras el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso.



“La negociación ha ido en serio, pero ese espacio concluyó (con la investidura fallida). No podemos hacer ahora como si no hubiera ocurrido lo de ayer (por el jueves)”, señaló la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo, tras el Consejo de Ministros. “Esa vía ya no está abierta”, añadió. “Toca explorar otras situaciones para evitar elecciones”.

La única oferta que está abierta en este momento, según el Ejecutivo de Sánchez, es la de que UP acepte un gobierno en solitario del PSOE, que era el planteamiento inicial. Calvo también intentó trasladar al Partido Popular y a Ciudadanos la presión para evitar que haya nuevos comicios.



El rey Felipe VI, en su condición de jefe del Estado, propuso al Congreso la candidatura de Sánchez después de las elecciones parlamentarias del 28 de abril pasado, que los socialistas ganaron con mayoría simple (123 de 350 diputados), de manera que necesitan acuerdos con otros partidos para gobernar.



Pero Sánchez no consiguió la confianza de la cámara en la primera votación del martes pasado ni en la posterior del jueves, cuando le hubiera bastado mayoría simple, pues fracasaron las negociaciones contra reloj para formar un gobierno de coalición con UP, que tiene 42 diputados.

El rey no iniciará “por el momento” nuevas consultas con los partidos tras la investidura fallida de Sánchez y les da tiempo para comprobar, si más adelante, es posible proponer un candidato que cuente con los apoyos necesarios o, de lo contrario, se convocarían nuevas elecciones, informó ayer la Casa Real española.



Si ningún candidato hubiera logrado la investidura como presidente del Gobierno el 23 de septiembre, los comicios quedarían convocados automáticamente para el 10 de noviembre.



La portavoz parlamentaria de UP, Irene Montero, responsabilizó al PSOE de la investidura fallida e insistió en que su partido está “plenamente disponible para negociar en serio” una coalición de gobierno.



Calvo, sin embargo, acusó a UP de una posición “inamovible” por “cerrar la puerta” a una oferta socialista “razonable, equilibrada y posible” para formar un gobierno de coalición, que ha sido rechazado y “rechazado queda”, subrayó.



Pero la vicepresidenta aclaró que Sánchez va a seguir trabajando con todos los demás líderes políticos para que pueda haber un gobierno “antes de que sean inevitables las elecciones”, para conseguir la investidura y la gobernabilidad.



Calvo apuntó a explorar otras posibilidades, y citó el caso de los gobiernos socialdemócratas portugués y danés, que gobiernan en solitario con apoyos parlamentarios externos y políticas acordadas con otros partidos. “Esas fórmulas pueden estar abiertas; la coalición de gobierno, no”, insistió.



Calvo se refirió también a la “responsabilidad” de los opositores Partido Popular (PP) y Ciudadanos para evitar la repetición de las elecciones parlamentarias. Esa “responsabilidad” consistiría en que esos dos partidos facilitaran la formación de un Gobierno dirigido por Sánchez absteniéndose en la votación de investidura.



Tanto PP como Ciudadanos se reafirmaron hasta ahora en no abstenerse en ningún caso y votar contra la investidura de Sánchez con el argumento de que ya eligió a sus “socios”: la izquierda radical de UP y los independentistas catalanes y vascos.