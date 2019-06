Pruebas "sobradas" contra Cristina K, dice la Unidad de Información Financiera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las pruebas que implican a Cristina Kirchner por presunto lavado de dinero en la causa conocida como “Ruta del dinero K” son “sobradas”, pero la Justicia tiene su tiempo, afirmó ayer lunes el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici. “Para nosotros hay sobradas pruebas en la investigación”, declaró Federici a EFE, antes de un evento en la Casa América, en Madrid.

“La Justicia, por su parte, tiene su propio tiempo. Hay, obviamente, que respetar todos los procesos legales y los derechos de la defensa”, comentó sobre los posibles impactos de las acusaciones a la expresidenta y actual candidata a vice, procesada en catorce causas penales.



El mes pasado, la UIF envió un oficio al juez federal Sebastián Casanello, que dirige el caso, con el contenido de una escucha al empresario Lázaro Báez, excolaborador de Néstor Kirchner y en prisión preventiva desde 2016.



En esa conversación grabada, Báez habría indicado que “todo” lo que tuvo él era “de una sola persona que está arriba”, quien, en la interpretación de la UIF, es el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.



En noviembre de 2018, el juez Casanello dictó la “falta de mérito” del caso contra la expresidenta y viuda de Kirchner por falta de pruebas directas.



De esa manera, no fue ordenado el procesamiento de Cristina en este caso.



Esta medida, todavía, no es definitiva, ya que nuevas pruebas, como ese audio de Báez, pueden cambiar el rumbo de la investigación.



Como ejemplos de pruebas “indiciarias”, que no son directas, el presidente de la UIF recordó que Báez era un cajero de banco que creó una empresa de obras públicas el día que Néstor Kirchner fue nombrado presidente en 2003, que multiplicó su patrimonio declarado, de menos de 1 millón de pesos en 2003 a 350 millones en 2015, y que recibió el 80% de la obra publica de la provincia de Santa Cruz.