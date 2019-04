Otra prueba electoral amarga para Macri

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los candidatos del presidente Mauricio Macri y de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner volvieron a perder en una elección para gobernador, esta vez en la provincia de Río Negro, donde ganó un partido local.

La candidata de Juntos Somos Río Negro, Arabela Carreras, se impuso con el 52% de los votos al kirchnerista Martín Soria (35%) y al macrista Lorena Matzen (5%). Carreras, actual ministra regional de Turismo y Cultura, reemplazará al actual gobernador Alberto Weretilneck, de buen diálogo con el gobierno federal. Weretilneck intentó presentarse para un tercer período, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó su habilitación.

Se trata de la segunda derrota del partido de Macri, que también resultó relegado al tercer puesto en las elecciones a gobernador en Neuquén el 10 de marzo.

Las elecciones de Neuquén y Río Negro son un termómetro para el gobierno nacional que busca la reelección de Macri el 27 de octubre.

RELACIONADAS Justicia rechazó pedido de Florencia Kirchner para quedarse en Cuba By Ángel Asteggiante Justicia rechazó pedido de Florencia Kirchner para quedarse en Cuba Justicia rechazó pedido de Florencia Kirchner para quedarse en Cuba Encuestas: mejora Cristina Fernández y baja Mauricio Macri By Irene Nuñez Encuestas: mejora Cristina Fernández y baja Mauricio Macri Encuestas: mejora Cristina Fernández y baja Mauricio Macri

A nivel nacional, la oposición aún busca un acuerdo del que salga un candidato. Los sondeos señalan a Cristina Kirchner como la mejor posicionada, aunque la exmandataria, con varios procesos judiciales en su contra, no ha anunciado su voluntad de ser candidata.

Ayer lunes en el entorno de Cristina Kirchner tomaron distancia de la derrota en Río Negro. “Aunque sea tentador hacer una lectura nacional, son elecciones provinciales. Hasta ahora vienen ganando los oficialismos locales y lo más probable es que siga pasando lo mismo”, dijeron al diario La Nación en el Instituto Patria, un centro de estudio kirchnerista.

Las fuentes de La Nación explicaron que Cristina no volverá a involucrarse en una elección provincial. No solo eso. Así como hizo hace dos semanas en Córdoba, la fuerza que lidera Cristina no llevará candidatos en Misiones, donde se elige gobernador el 2 de junio, veinte días antes del cierre de las listas nacionales.

“La prioridad es derrotar a Mauricio Macri”, insisten.

La lectura de la mayoría de los dirigentes kirchneristas es que, aunque la decisión todavía no esté del todo tomada, es una señal de que Cristina va a ser candidata a presidente.