Protocolo flexibiliza la práctica de aborto en Argentina

El nuevo ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, anunció un protocolo para flexibilizar el aborto bajo las causales de violación y riesgo para la vida de la madre, y brindar una mayor protección frente a la posible objeción de conciencia de los médicos.

Pese a que la interrupción del embarazo es legal en Argentina si hay riesgo de vida para la madre o ha sido producto de una violación, los médicos pueden acogerse a la objeción de conciencia para no practicar el aborto. Se han dado casos de niñas -mayores y menores de 13 años- que quisieron abortar y, por conflictos con las autoridades de su provincia, su propia familia o con los médicos a cargo, por la objeción de conciencia, no pudieron hacerlo.



Por ello, esta nueva iniciativa, aunque respeta el derecho individual a no realizar el aborto, determina que a nivel institucional se tiene que dar una respuesta sanitaria.

“Somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley”, declaró González García.



El anuncio del ministro del nuevo Gobierno llega después de que el mes pasado el exsecretario de Sanidad, Adolfo Rubinstein, publicara una resolución que facilitaba el aborto en menores de entre 13 y 16 años bajo las dos causales previstas por la ley, que luego fue anulada por el gobierno.