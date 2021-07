Las protestas marcaron el Día de la Independencia argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina celebró ayer viernes, 9 de julio, el Día de la Independencia, en una jornada marcada por protestas contra el gobierno de Alberto Fernández de parte de productores rurales y organizaciones sociales.

Varios millares de manifestantes se concentraron a la vera de una ruta en el acto central en la ciudad de San Nicolás, a 240 kilómetros al norte de Buenos Aires.



Los productores desplegaron carteles con leyendas “por el respeto de la propiedad privada y la Constitución Nacional y el fin del intervencionismo estatal que atenta contra el empleo, las economías regionales y el desarrollo del país”.

“Queremos que Argentina se libere del populismo”, proclamó la presidenta del mayor partido opositor Juntos por el Cambio (JpC), Patricia Bullrich, montada a caballo y vestida de gaucha, con sombrero, poncho y botas de campo.



Las patronales agrícolas coinciden con JpC en rechazar la limitación a las exportaciones de carnes y las restricciones sanitarias que impuso el gobierno para frenar la pandemia del COVID-19. “No a la infectadura”, rezaban algunos carteles.



Pancartas portadas por los activistas señalan: “Basta de intervencionismo del Estado en la economía, la educación y la salud”.

Arriba del escenario, montado sobre un trailer que se usa para transportar granos a los puertos, Sergio Cerro, oriundo de Bragado, presidente de la Cámara Argentina de Vinotecas, planteó: “Debemos volver a ganar la calle y ocupar lugares en las instituciones”. Y apuntó: “No soy político pero si no nos movilizamos la Argentina no aguanta más”.



Otras protestas similares se realizan en las provincias de Tucumán, Santa Fe y Córdoba.



La oposición y las gremiales agropecuarias cuestionan también la estatización de los controles a las exportaciones por el río Paraná, principal vía de navegación hacia el mar para barcos de transporte de granos, aceites y harinas con destino a Europa y Asia.

Una de las mayores patronales, que agrupa a ganaderos en Carbap, convocó a la movilización “por una Argentina republicana, productiva y libre”. Carbap planteó “la exigencia, una vez más, de decir basta a la terrible presión tributaria asfixiante”.



Elecciones legislativas de medio término se realizan el 14 de noviembre, tras las primarias convocadas para el 12 de setiembre.

"Lo mismo".

En Buenos Aires, un grupo de manifestantes se concentró en la zona del Obelisco para otra protesta contra el gobierno. En la Plaza de la República, se observaron banderines con inscripciones como “verdad, justicia y libertad” y “fuera chorros”.



“Estamos acá para apoyar los reclamos del sector agropecuario”, dijo a La Nación Hernán Stuchi, quien se definió como referente del espacio autoconvocado “Pibes Libertarios”.



“Nosotros queremos que la gente sea consciente de que, más allá del gobierno actual, el problema es el poder del Estado”, apuntó el joven. Y agregó: “Nosotros no estamos con Cambiemos ni con el circo que está armando Bullrich. Ellos después suben al poder y hacen lo mismo”.

Protesta de productores rurales y organizaciones sociales contra el gobierno de Alberto Fernández. Foto: AFP

Por su parte, María, una porteña de 51 años, comentó: “Vine porque quiero que se vayan todos los que están en el Gobierno. Están arruinando nuestro país. Rezongan con los cuatro años de (Mauricio) Macri, pero ellos hace 70 que están y cada vez somos más pobres”. En ese sentido, remató: “Si no cambiamos, el país va a ser Venezuela”.



Entre bocinazos y ruido de cacerolas, las consignas que primaban eran las relacionadas con la Justicia. Los carteles reclamaban lo que las bocas cubiertas con barbijos no podían expresar: “Jueces millonarios sacachorros”; “Defensa constitucional y patriótica”; “No puede haber paz si no hay justicia”.



Los denominados “antivacunas”, grupo que pisó fuerte en las manifestaciones opositoras anteriores, no se hicieron ver en esta oportunidad. Solo una bandera que se extendió sobre las letras que hacen referencia a Buenos Aires rezaba “falsa pandemia”.

La jornada de protesta de ayer se hizo bajo la consigna #9JTodosALaCalle. (AFP y La Nación/GDA).

“Tenía la ilusión de que la economía estuviera mejor” El presidente Alberto Fernández afirmó ayer viernes que los argentinos van a estar inmunizados “antes del próximo 9 de Julio”. Lo hizo al encabezar al mediodía el acto central por la conmemoración del 205 aniversario de la Declaración de Independencia en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Además, se refirió a la situación de los varados en el exterior a raíz del cupo diario de 600 ingresos establecido por el Gobierno.



“¿Alguien piensa seriamente que yo puedo estar feliz con tantas limitaciones?”, cuestionó. “Tenía la ilusión de que la economía estuviera funcionando mucho mejor de lo que está funcionando, pero no estamos peor que al comienzo (de la pandemia), porque el año pasado nos saludamos por pantallas y hoy estamos acá”, expresó el mandatario, y vaticinó: “El año que viene millones de argentinos van a estar en las calles de sus pueblos celebrando el 9 de Julio porque vamos a estar inmunizados. Y vamos a hacer eso antes del 9 de Julio del año que viene”.



En la misma tónica, Fernández sostuvo que en la actualidad, “hay muchos que no quieren que seamos libres, soberanos y tengamos independencia”. En ese tramo de su discurso, volvió a disculparse con Bolivia por la denuncia del envío de armas por parte del gobierno de Mauricio Macri.