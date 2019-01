Protección a millón de ilegales

Donald Trump ofrece protección para que 1.050.000 extranjeros que se encuentran viviendo ilegalmente en Estados Unidos no resulten deportados en los próximos tres años y puedan tener una solución legal a su situación, en un plan que marca el comienzo de la reforma migratoria, a cambio de obtener financiamiento por US$ 5.700 millones para la construcción de una nueva valla en la frontera con México.

La propuesta dirigida a los legisladores del Partido Demócrata fue explicada a última hora de la tarde de ayer sábado por el mandatario en un mensaje que hizo durante catorce minutos desde la Casa Blanca para explicar a los ciudadanos lo que define como crisis humanitaria en la frontera con México, a raíz de las caravanas de migrantes que han llegado en las últimas semanas.



El plan planteado por Trump se resume de esta manera:



1. Extender la protección de las deportaciones para 750.000 “soñadores”, como se denomina a los extranjeros que llegaron a Estados Unidos con sus padres cuando eran menores y están comprendidos en los beneficios del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que aprobó el presidente Barack Obama). Por tres años no correrán riesgo de deportación y Trump confía que las negociaciones con los líderes del Partido Demócrata permitan definir un camino para que esos extranjeros puedan ser residentes legales y eventualmente obtener la ciudadanía.



2. Extensión de la protección de las deportaciones para 350.000 extranjeros que están amparados por el programa TPS (Estatus de Protección Temporal) que comprende a extranjeros que por distintos motivos de fuerza mayor no pueden regresar a sus países.



3. Destinará US$ 800 millones a ayuda humanitaria de urgencia para atender las situaciones críticas derivadas de la migración.



4. Una partida de US$ 805 millones para desplegar nueva tecnología de seguridad en las zonas fronterizas, incluyendo medios de detección de drogas.



5. Creará 2.750 nuevos cargos de agentes de la Patrulla Fronteriza para reforzar las fuerzas actuales que tienen ingente labor diaria en la protección de los límites con México.



6. Creación de 75 nuevos equipos judiciales con la finalidad de atender los casos de personas que solicitan asilo, así como otras situaciones migratorias, incluyendo las de los menores. Trump reveló que en la actualidad hay 900.000 casos rezagados, debido a que los jueces de inmigración están desbordados.



7. Destinará US$ 5.700 millones para el despliegue estratégico de un muro o de una valla de aluminio en lugares de la frontera que son prioritarios para la seguridad nacional de Estados Unidos. Trump explicó que resulta imposible hacerlo a los largo de los 3.200 kilómetros de frontera con México, debido a que partes de esas zonas son agrestes y tienen obstáculos naturales. Puso énfasis en que una valla de aluminio estratégica, que tenga ciertas aberturas para la visión, permitirá frenar la ola de migración ilegal, así como reducirá el pasaje de delincuentes extranjeros que luego se dirigen a distintas ciudades de Estados Unidos, y el ingreso de drogas, cuyo consumo provoca la muerte de 78.000 estadounidenses cada año y causan pérdidas al país por más de US$ 700 millones. Un ejemplo estremecedor es que la heroína deriva en la muerte de 300 personas por semana.



“Nuestro plan es directo, claro, justo, razonable y de sentido común”, -destacó- busca destrabar el choque con el Partido Demócrata y abrir negociaciones, que está dispueto sean semanales, para realizar una profunda reforma del sistema de inmigración de Estados Unidos que está quebrado. Advirtió que el sistema de inmigración debería ser un ejemplo para el mundo, pero que dejó de serlo y se ha convertido en un motivo de vergüenza debido a que es violado de manera sistemática por miles de extranjeros, incluyendo delincuentes.

En tercer año, nueva realidad Donald Trump inicia hoy domingo su tercer año en la presidencia de Estados Unidos y más allá de todas las polémicas y escándalos de los que ha sido protagonista en dos años en la Casa Blanca, incluyendo a los medios, ahora enfrenta una nueva realidad política, debido a que el Partido Demócrata tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, en tanto su partido, el Republicano, amplió su mayoría en el Senado. El mandatario tiene duros enfrentamientos con la oposición como quedó en evidencia en el rechazo demócrata a su proyecto del muro en la frontera con México, que derivó en el cierre de un 25% de los servicios públicos federales. Trump ha cumplido la mayoría de sus promesas de campaña y avanza hacia un logro en política exterior como son las conversaciones el régimen de Corea del Norte. Pero, tiene malas relaciones con los aliados históricos de Estados Unidos.

Peligro.

Donald Trump se retira después de exponer el plan. Foto: Reuters

Recordó que los demócratas, en otros gobiernos, votaron a favor de la valla que se instaló en gran parte de la línea fronteriza con México.



El presidente describió las situaciones terribles que enfrentan los migrantes ilegales, sobre todo los centroamericanos, al realizar un viaje poblado de peligro con la intención de ingresar al territorio de Estados Unidos. Afirmó que la crisis humanitaria que golpea la frontera sur del país es consecuencia de las condiciones de vida adversas que enfrenta alto número de personas en sus países de origen, lo que las lleva a vivir una pesadilla en el intento de llegar a Estados Unidos. En ese viaje un tercio de las mujeres son víctimas de violación.



Asimismo, señaló que los migrantes pagan a las organizaciones de tráfico humano -los llamado coyotes y otro carteles- que abusan de ellos y sobre todo de los niños.