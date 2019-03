Prosur, nuevo bloque regional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un nuevo bloque regional nació ayer viernes en América Latina: Prosur, que viene a ponerle una lápida a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), otro intento integracionista impulsado en la era de los llamados “gobiernos progresistas” en la región.

Prosur surge como una alternativa a la inoperancia de la Unasur, claramente identificada con el régimen chavista en Venezuela. De hecho, Nicolás Maduro fue expresamente excluido de las invitaciones a sumarse a Prosur.

El acta fundacional del nuevo bloque fue firmada ayer en Santiago en la sede del gobierno chileno, el Palacio de la Moneda, por los presidentes de Argentina (Mauricio Macri), Brasil (Jair Bolsonaro), Chile (Sebastián Piñera), Colombia (Iván Duque), Ecuador (Lenin Moreno), Paraguay (Mario Abdo Benítez) y Perú (Martín Vizcarra), más el embajador de Guyana en Chile, George Talbat.

RELACIONADAS Proyectan acuerdo Mercosur-Alianza By Ángel Asteggiante Proyectan acuerdo Mercosur-Alianza Proyectan acuerdo Mercosur-Alianza Integración: sepultan a la Unasur y nace Prosur By Ángel Asteggiante Integración: sepultan a la Unasur y nace Prosur Integración: sepultan a la Unasur y nace Prosur

El vicecanciller de Uruguay, Ariel Bergamino, participó como observador en representación del presidente Tabaré Vázquez, pero no firmó la declaración. También asistieron como observadores y tampoco firmaron la declaración, la vicecanciller de Bolivia, Carmen Almendras, y el embajador de Surinam en Cuba, Edgar Armeketo. Igual todos posaron para la foto de familia.

Uruguay, uno de los pocos países de la región que no reconoció como presidente encargado de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, no firmó la declaración de este nuevo foro regional porque, a juicio del presidente Tabaré Vázquez, en su constitución se “cometen los mismos errores” de Unasur, que nació con “una finalidad ideológica”.

En la Unasur se mantienen hoy solo cuatro de los doce países que le dieron origen: Bolivia, Surinam, Venezuela y Uruguay.

La declaración de Prosur expresa la voluntad de “construir y consolidar un espacio regional de coordinación y cooperación, sin exclusiones, para avanzar hacia una integración más efectiva” que contribuya al “crecimiento, progreso y desarrollo” de los países de Suramérica.

Esta voluntad se articulará en un nuevo “espacio de diálogo y colaboración”, el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), que será implementado gradualmente.

Los requisitos que enumera la declaración para ingresar al Prosur son “la plena vigencia de la democracia, de los respectivos órdenes constitucionales, el respeto del principio de separación de los poderes del Estado, y la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Esto excluye a Venezuela, cuyo régimen ha sido declarado ilegítimo por los firmantes de la declaración de Prosur.

En el documento se señala que Prosur tendrá “una estructura flexible, liviana, no costosa, con reglas de funcionamiento claras y con un mecanismo ágil de toma de decisiones que permita avanzar a Sudamérica en programas concretos de integración”.

Las materias de infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen, prevención y manejo de desastres naturales fueron enumeradas como prioritarias.

Chile asume la primera presidencia pro tempore de este nuevo organismo por los próximos 12 meses, período tras el que le pasará el testigo a Paraguay.

“Prosur va a ser un foro abierto a todos los países de América del Sur, un foro sin ideología que va a respetar la diversidad y las diferencias que cada pueblo decida al elegir a su gobierno, un foro sin burocracia excesiva y un foro pragmático que va a buscar resultados”, dijo el presidente de Chile tras la firma de la declaración de Santiago. Piñera subrayó que Prosur es un foro con un “firme y claro compromiso con la democracia y el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes de América del Sur”.

Venezuela, presente

La crisis venezolana sobrevoló la cumbre de ayer en Chile. “La dictadura de Venezuela se fortalece en la flaqueza de Maduro que no decide en el gobierno, lo dirigen algunos generales, con algunos narcotraficantes; tiene miles de cubanos terroristas que lo apoyan”, dijo el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, al término de la reunión.

Pero una eventual intervención militar no está sobre la mesa. “Están divagando, están soñando no hay esa posibilidad, no es posible”, agregó Bolsonaro.

En las horas previas, el presidente colombiano Iván Duque reveló que conversó con mandatarios de la región sobre dar asilo a militares desertores del régimen de Maduro. “Es un tema que lo hemos venido conversando con varios países después de los hechos del 23 de febrero”, dijo Duque en una entrevista con Canal 13, sobre el fallido intento de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela a través de la ciudad de Cúcuta.

Según Duque, unos 1.200 militares venezolanos desertores fueron recibidos en Colombia.

¿Desaparece Unasur?

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay suspendieron el pasado año su participación en Unasur. A ellos se sumó la semana pasada Ecuador, que reclama la devolución del edificio que alberga la secretaría general de este organismo en Quito.

“Lastimosamente (Unasur) se dedicó a hacer política, hacer ideología y a defender gobiernos que (...) quieren perpetuarse en el poder”, dijo el presidente ecuatoriano Lenin Moreno en Santiago.

Muchos analistas barajaban que en Santiago se pondría fin a Unasur. “Probablemente no hay un acuerdo total sobre qué hacer con Unasur y eso es una de las principales dificultades de Prosur que se plantea como una institución que va a suplantar a Unasur cuando todavía Unasur existe”, explica a la AFP la analista de la Universidad de Santiago Pamela Figueroa.

El jueves, el régimen de Maduro había criticado a Piñera y Duque por su “sumisión” ante Estados Unidos. “Una vez más queda en evidencia la antidiplomacia, el irrespeto y la sumisión a los dictámenes de los Estados Unidos por parte de dos empresarios que defienden sus intereses económicos particulares por encima de los pueblos de Colombia y Chile”, expresó la Cancillería venezolana en un comunicado.

Según Venezuela, los gobiernos de Colombia y Chile son “utilizados como satélites de Donald Trump, se han convertido en un instrumento para la agresión contra el pueblo venezolano y sus instituciones”.

Maduro suele acusar a Estados Unidos de encabezar una conspiración para derrocarlo con el apoyo de Colombia y otros países de la región.

Presidente de Ecuador denuncia a Maduro

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, llevan a cabo acciones “contra el régimen democrático ecuatoriano y regional”, denunció ayer viernes en Chile el jefe de Estado de Ecuador, Lenín Moreno. “Me preocupa que el Gobierno de Venezuela esté destinando centenares de miles de dólares para que el expresidente Correa y sus grupos desestabilicen al gobierno ecuatoriano”, dijo Moreno a los periodistas tras el encuentro en el que se creó Prosur.