Prorrogar el Brexit, la opción ante bloqueo político británico

El Parlamento británico rechazó ayer miércoles que el Reino Unido deje la Unión Europea (UE) sin un acuerdo, allanando el camino para una votación que demore al Brexit y permita buscar una salida a la peor crisis política en el país en generaciones. Los legisladores votaron por 321 a 278 a favor de una moción que descartó un Brexit "sin acuerdo" bajo cualquier circunstancia, más allá del 29 de marzo, la fecha fijada para el divorcio con la UE.

Un aplazamiento del Brexit se convierte a partir de ahora en la única opción plausible, después de que la Cámara de los Comunes descartara también el martes el acuerdo de salida suscrito por el gobierno de la primera ministra Theresa May con la UE.

Los tres documentos adicionales que May agregó "in extremis" antes de la votación para conseguir el beneplácito de los parlamentarios no fueron suficientes. Estos dieron la espalda a esos textos —por 391 votos en contra y 242 a favor—, después de que el fiscal general del Estado, Geoffrey Cox, advirtiera que las concesiones otorgadas a última hora por la UE no eliminan los "riesgos" de la salvaguarda irlandesa, principal preocupación dentro de la cámara.

De este modo, casi con total seguridad, el Parlamento aprobará hoy jueves extender el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, en virtud del cual se iniciaron los dos años de negociaciones con la UE y que establecía el 29 de marzo como fecha para el Brexit.

En la moción presentada por el Gobierno que los diputados votaran hoy, May propone que el Reino Unido pida una prórroga de tres meses, hasta el 30 de junio, si para dentro de una semana, el 20 de marzo, el Parlamento consigue consensuar un acuerdo.

De lo contrario, el texto indica que el Ejecutivo necesitará entonces pedir "una extensión más larga", que obligaría al país a tener que participar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar entre el 23 y 26 de mayo.

"La cámara tiene que entender y aceptar que si no respalda un acuerdo en los próximos días, y no quiere respaldar un Brexit sin acuerdo el 29 de marzo, esto sugiere que se necesitará una prórroga mucho más larga" de lo previsto, afirmó May ante los diputados.

Con o sin acuerdo.

Por segunda vez en dos meses, los diputados rechazaron estrepitosamente el martes el acuerdo que May tan arduamente negoció con Bruselas para cumplir con el mandato del referéndum de 2016, en que 52% de británicos votó a favor del Brexit.

Este vez May perdió por una diferencia de 149 diputados. En enero la derrota había sido aún más humillante: 230 parlamentarios votaron en su contra, incluidos más de cien rebeldes de su propio Partido Conservador.

"Sólo hay dos maneras de salir de la UE: con o sin acuerdo. La UE está preparada para ambas", reaccionó ayer miércoles desde Bruselas una portavoz de la Comisión Europea. "Para descartar un Brexit sin acuerdo, no basta con votar en contra, sino que se debe aceptar un acuerdo", insistió.

El Banco de Inglaterra advirtió hace meses que un Brexit sin acuerdo, el escenario más temido en medios empresariales británicos, sumiría al país en una grave crisis económica, con un aumento del desempleo y la inflación, desplome de la libra y casi el 10% de caída del PIB.

"Estamos en manos de Londres", dice UE

La Unión Europea (UE) urgió a Londres a realizar una elección clara sobre qué quiere en el Brexit, antes de considerar una eventual extensión de la fecha de divorcio, una opción que sobrevuela cada vez más en Bruselas. "Hoy estamos en manos del sistema político británico", aseguró el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ante la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), para quien "la solución debe venir de Londres".

Los todavía 27 socios europeos de Reino Unido deberían decidir por unanimidad una eventual extensión, probablemente durante la próxima cumbre del 21 y 22 de marzo en Bruselas, de producirse la petición.

Algunos países como Francia subrayan que la extensión debe estar bien motivada, pero, para un diplomático europeo, "tendrán que acordarla de todas maneras", ante el riesgo de un divorcio abrupto.

Uno de los escenarios que corren en Bruselas es justamente una extensión corta de algunas semanas para, justamente, "minimizar el caos", explicó un diplomático europeo, para quien "dos meses de extensión será prolongar la agonía".

Reino Unido reducirá los aranceles en caso de Brexit sin acuerdo y no aplicará controles en su frontera con Irlanda, principal punto de preocupación y escollo hasta ahora en el proceso de divorcio.

Otra de las opciones sería una extensión para intentar ratificar el acuerdo del Brexit, algo que parece perder fuerza tras el rechazo de la Cámara de los Comunes.

Una extensión más allá de los comicios europeos del 23 al 26 de mayo tampoco acaba de convencer a los socios de Reino Unido, ya que implicaría más "incertidumbre", según una fuente europea.