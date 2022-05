"De pronto, comencé a perder la respiración": Vargas Llosa contó su drama con el covid-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El escritor peruano Mario Vargas Llosa contó este domingo en Buenos Aires que vivió su reciente contagio de covid-19 como una experiencia "desagradable", angustiante y "verdaderamente traumática".

"El covid fue una experiencia desagradable porque comencé a sentir mucho frío en las piernas y, de pronto, comencé a perder la respiración, a ahogarme, a respirar con mucha dificultad", contó Vargas Llosa al presentar en la Feria del Libro de Buenos Aires su más reciente ensayo, "La mirada quieta".

El escritor, de 86 años y que reside en Madrid, recordó que, con fiebre muy alta y algo "ido", se puso "muy nervioso" cuando escuchó que debía ser ingresado al tiempo que tenía la sensación de que se iba quedando "sin respiración", una experiencia "verdaderamente traumática"

Dijo que dejó de sentir "angustia" una vez que fue ingresado y contó que, estando hospitalizado, hace dos semanas atrás, escribió incluso un artículo.

Mario Vargas Llosa. Foto: AFP

Izquierda latinoamericana

En otro tramo de su presentación, el autor de "La ciudad y los perros" habló de política, en particular de la izquierda latinoamericana, a la que calificó como "fanática y dogmática", "inflexible y cegada ante la realidad"

"Hay algunas excepciones, afortunadamente, pero todavía sigue siendo una izquierda muy dogmática, muy cerrada a todas las ideas que podrían dinamizarla. Yo tengo muy poca confianza en la izquierda latinoamericana", opinó.



Aseveró que es "muy difícil ser optimista" con Latinoamérica, la que, a su juicio, está ahora mismo en uno de sus "peores períodos" desde el punto de vista político.



"La situación de América Latina no puede ser más trágica. Es muy difícil ser optimista frente a una América Latina que está paralizada por las nuevas dictaduras o a punto de hundirse nuevamente en un período de violentas acciones, que es lo que puede ocurrir en Centroamérica, o en Colombia en estas elecciones o el día de mañana en Brasil", sostuvo.

Pérez Galdós, un autor "desigual"

En "La mirada quieta", Vargas Llosa delinea un perfil del novelista, dramaturgo, cronista y político español Benito Pérez Galdós (1843-1920) a partir del análisis de sus novelas, de sus obras teatrales y de los "Episodios nacionales", un conjunto de relatos que recorren la historia española del siglo XIX.



Según Vargas Llosa, Pérez Galdós, considerado por muchos como el mayor novelista español después de Miguel de Cervantes (1547-1616), fue un "ficcionista", un "novelista esencial", pero no un buen articulista, ya que escribió muchos artículos pero difíciles de leer.



Contó que leyó toda la obra de Pérez Galdós, de principio a fin, durante el confinamiento por la pandemia de la covid-19, y pudo así descubrir a un autor "desigual", con obras "muy importantes" y otras que no lo fueron, que eran de "relleno".



El autor peruano, galardonado con el Nobel de Literatura 2010, apuntó que Pérez Galdós no trascendió fuera de España y se leyó poco en Latinoamérica, pese a que su sueño era ser traducido al francés, algo que aún no ocurrió..



"Él intentó, y en gran parte lo consiguió, describir el siglo XIX a través de novelas sencillas, ligeras, entretenidas, escritas en un lenguaje muy accesible para un gran público. De esta manera, ponía hechos históricos importantes al alcance del gran público. Tuvo mucho éxito con los 'Episodios nacionales' pero curiosamente no se publicaron fuera de España", sostuvo.



El escritor peruano ya se había presentado el viernes último en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde compartió una mesa de debate con el escritor español Javier Cercas, y presentó a Bienal Iberoamericana de Relatos Cortos "Mario Vargas Llosa", una iniciativa impulsada tras un convenio entre la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación El Libro, entidad organizadora de la feria de Buenos Aires.