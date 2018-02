Los pronósticos de los maestros del feng shui para el mundo, en el año del perro

Nacido en 1946, otro año del perro, el presidente estadounidense Donald Trump podría pasar por una mala racha, pronostican los expertos en geomancia. China celebra el viernes la entrada en el nuevo año.



El arte del feng shui -que significa viento y agua- goza de gran influencia en Asia. Los habitantes siguen sus principios para acomodar la casa o la oficina y hasta para tomar decisiones, con la esperanza de mejorar su bienestar, suerte y fortuna.



Se basa en una filosofía antigua que considera que todos los hechos son producto de un sutil equilibrio entre los cinco elementos que forman el universo: el metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra.



La fecha de nacimiento de Donald Trump lo convierte en un "perro de fuego" pero 2018 es el año del "perro de tierra", unos elementos que no encajan bien.



Según Thierry Chow, que practica la adivinación en la antigua colonia británica que en 1997 volvió bajo tutela china, el elemento "fuego" del signo del ocupante de la Casa Blanca se consumirá y afectará a su estado de salud.



'Desequilibrios'

El fuego representa también el discurso, de modo que las declaraciones del presidente estadounidense podrían provocar "verdaderos problemas" con consecuencias tangibles, declaró a la AFP. "Los elementos son demasiado de fuego y demasiado de tierra, habrá desequilibrios en su destino".



Chow usa el sistema de nueve estrellas voladoras de la tradición feng shui, fundada a partir de la posición de las constelaciones.



Predice más tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, afectada por la quinta estrella, la más maléfica.



También pronostica desacuerdos entre Donald Trump y China sobre temas comerciales y económicos. "La séptima estrella cae sobre el este", Asia. "Esta estrella afecta a la comunicación, provoca rumores y malentendidos".



En Hong Kong, el feng shui es omnipresente. Muchos habitantes acuden a él para decidir cuándo se casan o comprar un apartamento.



Las grandes empresas cuentan con sus propios asesores de feng shui para prodigarles consejos de decoración interior o de inversiones.



Cada año, CLSA, una de las principales corredurías de Asia, publica su propio barómetro "feng shui", algo irónico sobre el mundo de los negocios.



En 2018, los sectores de internet, de los servicios y de las tecnologías saldrán beneficiadas, considera CLSA. Se trata de una industria "vinculada al fuego" y sacará tajada sobre todo entre mayo y julio.



'Realeza'

No obstante, con una Bolsa de Hong Kong con una trayectoria irregular, la correduría aconseja a los inversores mantener la cabeza fría durante el año del perro.



"El perro representa la fidelidad y el deber, y es el símbolo de la defensa y la protección", dice. "Los empresarios deben permanecer junto a sus clientes más fieles y los inversores tienen interés en no ser un pozo sin fondo".



Más allá de la política y de las finanzas, Chow predice una boda exitosa en mayo entre el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle.



En el calendario chino, el elemento "tierra" representa la realeza y la imagen de la vela está asociada al mes de mayo en el almanaque tradicional, así que todo apunta a un éxito, afirma.



El calendario lunar chino se desarrolla en un ciclo de doce años. A cada uno de ellos se le atribuye un animal; el perro sucede al gallo y precede al cerdo.