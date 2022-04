Proceso para avalar la Sputnik V está parado debido a la guerra entre Rusia y Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La invasión a Ucrania por parte de Rusia ha paralizado el proceso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para verificar la eficacia de la vacuna rusa contra el covid-19, Sputnik V, utilizada por varios países latinoamericanos, que han pedido el aval internacional.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, admitió ayer jueves que todavía no han comenzado siquiera el proceso, en una rueda de prensa en Washington con el secretario estadounidense de Salud, Xavier Becerra. “Se supone que el equipo de inspección iba a ir (a Rusia) unos días antes de la invasión, y no hay manera de que podamos proceder ahora”, indicó el titular de la OMS.



La Sputnik V está autorizada en 70 países, entre los que figuran México, Argentina, Venezuela y Bolivia, según el Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR).

No obstante, la vacuna rusa no ha sido aprobada aún por la OMS, lo que significa que en diversos casos el certificado de inmunización con este suero no sirve para viajar a muchos países.



El jefe de la OMS y el secretario de Salud de Estados Unidos también hablaron de la situación en Ucrania, y de los mecanismos para mantener en pie el sistema de salud en ese país europeo.



El director general de la OMS afirmó que se han registrado 103 ataques contra centros sanitarios en Ucrania, que han dejado al menos 73 muertos y 51 heridos, incluidos pacientes y trabajadores sanitarios.

“Los ataques contra centros sanitarios son una violación del derecho internacional humanitario”, reprochó Tedros, quien aseguró que la comunidad internacional ha enviado 180 toneladas de medicinas al país.



Por otro lado, el responsable de la OMS agradeció a Estados Unidos su “liderazgo” en la lucha contra la pandemia, destacando especialmente su compromiso en la donación de vacunas.

“Su contribución en muchos retos sanitarios es realmente grande. En cuanto al covid, la contribución de Estados Unidos es la mayor (del mundo). Ha hecho lo mejor”, dijo el jefe de la OMS.



Tedros hizo hincapié en las donaciones de vacunas que ha hecho Estados Unidos a países de todo el mundo, especialmente de África. (EFE)