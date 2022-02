El príncipe Andrés llega a acuerdo extrajudicial en demanda por agresión sexual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El príncipe británico Andrés y la estadounidense Virginia Giuffre llegaron a un acuerdo en una demanda por agresión sexual por una suma no especificada, según documentos judiciales presentados este martes.

En una carta enviada a un juez de Nueva York en nombre de ambas partes, el abogado de Giuffre, David Boies, escribió que "llegaron a un acuerdo extrajudicial", sin revelar los términos financieros.



Como parte del acuerdo, la realeza británica hará una "donación sustancial" a una organización benéfica fundada por Giuffre que apoya a las víctimas del tráfico sexual, dijo Boies.

Giuffre ha dicho que tuvo relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años y era menor de edad según la ley estadounidense, tras conocerlo a través del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión hace dos años mientras esperaba un juicio por delitos sexuales.



El príncipe, de 61 años, no ha sido inculpado penalmente y ha negado las acusaciones.



El acuerdo implica que el caso civil no irá a un juicio con jurado. También significa que el príncipe Andrés ya no será interrogado bajo juramento por los abogados de Giuffre.

"Las partes presentarán una desestimación estipulada una vez que la Sra. Giuffre reciba el acuerdo (cuya suma no se revela)", señaló el documento. "El príncipe Andrés nunca tuvo la intención de difamar la personalidad de la Sra. Giuffre, y acepta que ella ha sufrido tanto como víctima establecida de abuso como resultado de ataques públicos injustos", agregó.



"Él se compromete a mostrar su arrepentimiento por su asociación con Epstein apoyando la lucha contra los daños del tráfico sexual y apoyando a sus víctimas".



El mes pasado, Andrés fue despojado de sus títulos militares honorarios y funciones caritativas después de que el juez de Nueva York Lewis Kaplan rechazara su petición de desestimar el caso de Giuffre.

Isla privada

Giuffre, que ahora tiene 38 años, alega que Andrés la agredió sexualmente en la casa de Londres de la integrante del jet set y amiga de Epstein Ghislaine Maxwell después de una noche de fiesta en marzo de 2001.



Ella demandó al príncipe el año pasado por daños no especificados, alegando que fue objeto de tráfico sexual de mano de Epstein y Maxwell.



En diciembre, Maxwell fue condenada por reclutar y preparar a menores para que Epstein abusara sexualmente de ellas, sacando a la luz un dramático mundo de tráfico sexual entre ricos y poderosos.

Además de en Londres, Giuffre también dijo que Andrés la agredió en la casa de Epstein en Nueva York y en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.



Andrés, el segundo hijo de la reina Isabel II, se retiró de la vida pública como miembro de la realeza en 2019 después de una entrevista de la BBC en la que buscó reivindicarse de la acusación pero que fue ampliamente criticada.