Una de las principales virólogas de China dijo que virus conocidos son "la punta del iceberg"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Shi Zhengli, una de las principales virólogas chinas y vicedirectora del P4, indicó que, después de 15 años de trabajo junto con su equipo, puede afirmar que otros coronavirus pueden representar una amenaza para los humanos. "Los virus desconocidos que hemos descubierto son en realidad solo la punta del iceberg", dijo Zhengli durante una entrevista con el medio CGTN.

"Si queremos proteger a los humanos de los virus o evitar un segundo brote de nuevas enfermedades infecciosas, debemos adelantarnos para conocer estos virus desconocidos que transportan los animales salvajes en la naturaleza y luego advertir con anticipación", indicó la viróloga.

Zhengli trabaja en el laboratorio, señalado por Estados Unidos como el lugar donde se originó el nuevo coronavirus, es el Instituto de Virología chino de Wuhan que estudia algunos de los patógenos más peligrosos del mundo.



"Estos virus existen en la naturaleza, lo admitamos o no. Si no los estudiamos, posiblemente habrá otro brote y no los conoceremos", indicó la investigadora durante la entrevista.

Con el correr de los años el laboratorio comenzó a especializarse en el estudio de los murciélagos y los virus que pueden transmitir. De hecho, los científicos del instituto fueron los autores de varias decenas de estudios y artículos sobre los vínculos entre esos mamíferos voladores y el surgimiento de enfermedades en China. Este hecho fue además el que llevó que varios medios calificaran a Zhengli como "bat woman" o mujer murciélago en español.

Sin embargo, en una entrevista a la revista Scientific American, la investigadora Zhengli afirmó que la secuencia del genoma del SARS-CoV-2 no correspondía con ninguno de los coronavirus de murciélagos estudiados en su instituto.

"La investigación de enfermedades infecciosas debe ser abierta y transparente. La cooperación internacional puede proporcionarnos un buen soporte técnico para estas nuevas enfermedades infecciosas, que sirven a toda la humanidad. Por lo tanto, lo sentimos mucho", expresó a CGTN.