Primera muerte en Estados Unidos por coronavirus que crece a nivel global

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El coronavirus continúa avanzando por el mundo y ayer sábado causó la primera muerte en América. La víctimas es una mujer de 50 años, que residía en el Condado de King, el más poblado del Estado de Washington, y la jurisdicción a la que pertenece la ciudad de Seattle, donde viven más de 700.000 personas, en la costa Oeste de Estados Unidos.

La primera muerte por coronavirus Covid-19 (según su denominación científica) en Estados Unidos, provocó la comparecencia del presidente Donald Trump en la Casa Blanca junto con los máximos responsables de la respuesta a la crisis. Trump anunció nuevas restricciones en viajes que afectan a Irán, Corea del Sur e Italia. El actual veto a los viajeros de Irán se extenderá a cualquier ciudadano extranjero que haya pasado por dicho país en los últimos 14 días. El Gobierno también ha elevado el nivel de alerta, con lo cual refuerza los controles y llama a los estadounidenses a evitar las zonas de Italia y Corea del Sur más afectadas por esta crisis.



El mandatario estadounidense se dirigió a la prensa desde la Casa Blanca en un tono mucho más grave que el de la primera comparecencia a raíz de este brote, cuando despertó muchas críticas de la oposición por quitar importancia a los riesgos, aunque insistió en que “no hay motivos para el pánico”. “Se está gestionando de forma muy profesional”, afirmó, tras recalcar que Estados Unidos estaba sufriendo muchos menos casos que otros países con mucha menos población y entrada de extranjeros. Esta contención se debe, según defendió el vicepresidente, Mike Pence, a las tempranas restricciones a los viajeros de China.



Trump admitió que “es probable que surjan nuevos casos”, pero reiteró que aquellos con buena salud no tendrán problema en superar la enfermedad. También anunció que mañana lunes recibirá en la Casa Blanca a directivos de compañías farmacéuticas para abordar la respuesta a esta crisis. “El país está preparado para responder ante cualquier circunstancia, esperamos que serán circunstancias menores, pero estamos preparados para cualquier extremo”, insistió.



El vicepresidente Pence —en una entrevista con Sean Hannity de la televisora Fox News— destacó que el presidente Trump actuó de inmediato, no bien tuvo conocimiento del estallido de la epidemia en China, y que desde hace seis semanas se reúne todos los días una comisión de expertos y funcionarios del gobierno para analizar la situación en Estados Unidos y el resto del mundo y aconsejar acciones.

Enigma.

La preocupación por la expansión del Covid-19 creció en los últimos días. Con un caso en Silicon Valley, otro en un pequeño pueblo de California, otro en Oregón y otro en Seattle, el peor escenario de contagio del coronavirus en Estados Unidos empezó a tomar forma en los últimos tres días. Se trata de casos de “origen desconocido”, es decir, que es por el momento imposible trazar cómo se han contagiado estos pacientes. Para Estados Unidos, desde esta semana el Covid-19 de Wuhan ya no es un virus importado de China, ya no vale con vigilar los aeropuertos y cancelar vuelos. El virus se está propagando de forma local.

Propagación del coronavirus. Foto: AFP.

Los casos de origen desconocido son aún “presuntos”, mientras las autoridades sanitarias locales, estatales y federales tratan de investigar la vida de estas personas para encontrar el origen del contagio para frenar la transmisión. Entre el paciente de Silicon Valley y el de Seattle hay 1.500 kilómetros. Los diagnósticos fueron emitidos tras hacer pruebas con equipos proporcionados por la autoridad federal de control de enfermedades, CDC, aunque falta la confirmación definitiva.



“Lo que sabemos que el virus está aquí, presente en algún nivel, pero no sabemos cuánto”, dijo la doctora Sara Cody, jefa de los servicios sanitarios públicos del condado de Santa Clara (Silicon Valley). El caso detectado el viernes es el tercero en ese condado y el décimo en California. Pero hasta el momento todos eran de personas que habían viajado a China o habían tenido contacto con alguien que había viajado a zonas de riesgo. “Este caso nos indica que tenemos que cambiar la forma de responder” a la propagación del virus.



La doctora Cody dibujó un escenario en el que los colegios tendrán que acostumbrarse a que empiecen a faltar alumnos y los trabajadores tendrán que hacer las tareas que puedan desde casa.



En California hay 8.400 personas bajo observación por posible contagio del virus, según dijo el jueves el gobernador, Gavin Newsom. “Sabíamos que esto era inevitable”, dijo sobre la situación. El gobernador afirmó que el estado no está suficientemente equipado para diagnosticar todos los casos porque solo tiene 200 equipos de diagnóstico de los preparados por el CDC específicamente para detectar el nuevo coronavirus, y afirmó que la institución federal va a enviar más pronto. “La inquietud de la gente es comprensible y no estamos reaccionando ni de más ni de menos”, dijo Newsom.



El CDC ha enviado equipos a California para investigar en profundidad todos los contactos de los nuevos pacientes. Aparte, anunció que va a permitir a los laboratorios privados desarrollar sus propias pruebas diagnósticas del coronavirus.

Crece.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó ayer sábado de que el número de casos totales de coronavirus en el planeta asciende a 85.403, de los cuales 79.394 corresponden a China y 6.009 al resto del mundo.



Este recuento supone que en las últimas 24 horas se han registrado un total de 1.753 casos adicionales (435 en China y 1.318 en otros países).



La OMS indicó también que el Covid-19 ha causado hasta el momento 2.838 muertes en China y 86 fuera de este país, es decir 47 y 19 más que en la víspera.



México y San Marino fueron los nuevos países que reportaron uno o más casos, elevando a 53 el total de naciones afectadas (la estadística se elaboró antes de que se confirmara un caso también por primera vez en Ecuador).



La OMS aumentó el viernes de “alto” a “muy alto” el riesgo de expansión de la epidemia a nivel global, el mismo nivel que antes había calculado en China y la región de Asia-Pacífico.

Funcionarios de Salud Pública toman una muestra a un conductor como parte de los controles que aplica Corea del Sur. Foto: AFP.

Primero, inundación, después el virus Primero llegó la inundación y después la enfermedad.



Durante los últimos tres meses, el sector turístico de Venecia (Italia) ha tenido su parte de plagas. Las inundaciones en noviembre, causadas por mareas altas excepcionales, derivaron en masivas cancelaciones de reservas. Ahora, a medida que Italia experimenta el mayor estallido de coronavirus fuera de Asia, una caída similar vuelve a ocurrir. De acuerdo con lo que indica la Associazone Venezia Albergatori -una asociación de propietarios de hoteles- el 50% de las reservas en Venecia fueron canceladas en la última semana. “La situación es dramática para el sector”, dijo el presidente de la asociación, Vittorio Bonacini, quien estima que desde noviembre el turismo veneciano, que tiene un valor de 3.000 millones de euros (unos US$ 3.300 millones) “probablemente ha perdido 800 millones de euros”. Agregó que desde el brote del virus el 21 de febrero, los hoteles de Venecia perdieron casi el 70% de los visitantes del exterior.



Una vez plagada por un exceso de turistas, ahora Venecia está vacía. Se ha visto a pocos turistas en la habitualmente colmada Plaza de San Marcos.



“Parece una película de zombies con un tipo que camina por una Nueva York vacía”, comentó Matteo Secchi, el recepcionista de un hotel. Sostuvo que los turistas asustados por el virus cancelan las reservas que hicieron hasta abril. “Podemos manejar esta situación un mes, pero si se extiende por meses, habrá desempleo”, estimó.



Venecia no es el centro del coronavirus en el norte de Italia y tampoco la ciudad ha sido cerrada. Suspendieron el Carnaval, lo que ocupó los títulos de los medios en todo el mundo.



Lo que diferencia a Venecia de Roma y Milán, es que la ciudad tiene en el turismo casi su única fuente de ingresos. Había sufrido una tasa de cancelaciones del 35% en noviembre, lo que suscita interrogantes sobre la resiliencia y sostenibilidad de su modelo económico.



Fuente: New York Times.

En Brasil y Ecuador.

Mientras, al sur del continente, el Ministerio de Salud de Brasil confirmó ayer sábado el segundo caso de coronavirus con un paciente que presentó los síntomas después de retornar de viaje de Italia y señaló que a pesar de los dos casos contabilizados en el país “no existe evidencia de circulación del virus en territorio nacional”.



La cartera ministerial, sin dar mayores detalles, indicó que la Secretaría de Salud del estado de Sao Paulo notificó este sábado sobre la muestra positiva del paciente y que las autoridades sanitarias divulgarán un boletín más completo del nuevo caso.



Sin embargo, la radio BandNews informó que el paciente llegó el jueves procedente de Milán y ese mismo día se reintegró al trabajo en Sao Paulo, pero después de presentar síntomas sospechosos fue aislado por recomendación médica en su residencia junto a su esposa, que lo acompañó en el viaje y no tiene molestias de salud.



El primer caso confirmado en el país y en América Latina fue de un hombre de 61 años que estuvo entre los pasados 9 y 21 de febrero en Lombardía, en el norte de Italia, y desde allí regresó a Brasil vía París, donde hizo una conexión rumbo a Sao Paulo.

Coronavirus en México. Foto: AFP.

El Ministerio de Salud de Brasil informó el viernes que además investiga otros 182 casos “sospechosos” de coronavirus en el país, la mayoría de ellos localizados en el estado de Sao Paulo (66), y que ya descartó 71.



En Ecuador, las autoridades hicieron un llamamiento a la calma a la población, angustiada tras el anuncio de un primer caso confirmado de coronavirus en el país, situación que ha obligado a suspender actos masivos en las ciudades costeras de Babahoyo y Guayaquil.



La ministra de Salud, Catalina Andramuño, en una rueda de prensa también confirmó que se ha ampliado a 149, las personas observadas por tener contacto con la paciente positiva de coronavirus, una mujer adulta que llegó de España el pasado 14 de febrero y que en principio no presentó síntomas de la enfermedad.



Informó que la paciente de coronavirus sigue en terapia intensiva, en un sitio de aislamiento en uno de los quince hospitales que han sido adecuados para atender este tipo de casos. La paciente “sigue en condiciones críticas”, pero con todos los cuidados médicos posibles, añadió la funcionaria, que pidió a la ciudadanía y a los medios de información que no revelen la información personal o familiar de la paciente.

Tragedia.

La Unión Europea sigue golpeada por la enfermedad. El principal foco de infección se encuentra en Italia, donde se informó de 1.128 casos de contagio y 29 muertos.



Un total de 100 personas han sido contagiadas en Francia desde fines de enero, dos de las cuales murieron, indicó ayer el director general de la Salud, Jerome Salomon. De los casos de contagio, 86 personas siguen internadas —nueve en estado grave— y 12 se curaron. Salomon aseguró que la importancia del nuevo balance está vinculado a una importante concentración de casos en Oise (al Norte de París), especialmente afectado por el virus.



En España, las autoridades confirmaron en su último recuento realizado ayer sábado 46 casos de coronavirus, a los que se han sumado en las últimas horas nueve nuevos contagios en Cataluña, Madrid, Canarias, Baleares, Andalucía y País Vasco. Además, Cantabria, Navarra y Asturias han identificado su primer caso, respectivamente.