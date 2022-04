El primer ministro de Perú destaca a Hitler y a Mussolini al hablar de infraestructuras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, aseguró este jueves que el dictador nazi Adolf Hitler convirtió a Alemania "en la primera potencia económica del mundo" al desarrollar las vías de comunicación y la infraestructura en su país.

Al inicio del IV Consejo de Ministros Descentralizado, que se desarrolla este jueves en la ciudad andina de Huancayo, Torres se refirió a Hitler y al dictador italiano Benito Mussolini para ejemplificar la importancia de las obras de infraestructura.



"Italia, Alemania, eran igual que nosotros, pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo", señaló.

El primer ministro ya se refirió el pasado 18 de marzo a Hitler, al compararlo con el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) luego de la decisión que tomó el Tribunal Constitucional (TC) de restituir el indulto que recibió al exgobernante en 2017, una medida que se ha paralizado por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).



"Hay que reconocer sus buenas obras (de Fujimori), pero yo les pongo como ejemplo Alemania. ¿No fue Hitler el que convirtió en potencia mundial a Alemania? Fue él, pero fue condenado no solamente por los alemanes después, sino por todo el mundo, por los grandes crímenes que cometió", declaró Torres en ese momento.

El primer ministro agregó este jueves que, "sin infraestructura el país no puede desarrollarse, las vías de comunicación son como las venas, las arterias en el ser humano, para poder sobrevivir para poder avanzar".

Por ese motivo, dijo a las autoridades locales y a los integrantes del gabinete que tienen que esforzarse y "hacer sacrificios para mejorar" las vías de comunicación en su país.



El primer ministro también remarcó que en su país se tiene "una educación de pésima calidad, una salud de pésima calidad", a pesar de que "el desarrollo individual, familiar, social, nacional, depende de una buena calidad en la educación".

"Todos los países que han salido del subdesarrollo al desarrollo es mediante la educación, destinando el mayor presupuesto a la educación", sostuvo antes de indicar que Perú también "sufre por el hecho que no tiene hospitales, no tiene postas médicas o no tiene a los profesionales de la salud suficientes para atender a la población".



Sugirió, además, recurrir a "la tecnificación extranjera, lo que hace, por ejemplo, Israel" para desarrollar la agricultura, algo que ya se aplica "en algunos predios de la costa y también de la sierra", según dijo.

Torres participa en un Consejo de Ministros en Huancayo al que también asiste el presidente Pedro Castillo, luego de que la semana pasada se produjeran en esa ciudad manifestaciones contra el Gobierno que derivaron en saqueos que dejaron numerosos heridos y afectaron locales y oficinas de esa ciudad.



La permanencia del primer ministro en el cargo ha sido muy cuestionada en las últimas horas por la oposición política y por medios locales, tras confirmarse la muerte este miércoles de una persona en protestas realizadas en la región sureña de Ica.

Torres también fue parte de una gran polémica luego de que el Gobierno decretara para el martes pasado un sorpresivo toque de queda en Lima, que también desencadenó en manifestaciones ciudadanas y saqueos en el centro histórico de la capital peruana.



A pesar de la crisis social y política que afronta Perú, que incluye pedidos de renuncia del presidente Castillo, Torres aseguró este miércoles que el Gobierno está "muy sólido".