Primarias de EE.UU.: Sanders lidera la interna demócrata y hunde las aspiraciones de Biden

Queda un largo trecho por recorrer en la carrera demócrata para definir quién será el rival del presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre, pero Bernie Sanders y Pete Buttigieg van adelante.

El senador de Vermont y el exalcalde de South Bend, Indiana, 40 años más joven, terminaron en New Hampshire, segunda etapa de estas elecciones primarias, con dos puntos de diferencia: Sanders 26%, Buttigieg 24,4%. Por detrás quedaron las senadoras Amy Klobuchar con 19,7% y Elizabeth Warren con 9,4%, y el exvicepresidente Joe Biden con 8,4%.

Nevada será la próxima parada de la interna demócrata el 22 de febrero. Luego vendrá Carolina del Sur el 29, antes del “Súper Martes” del 3 de marzo, en el que casi una quincena de estados irá a las urnas.

Sanders, que representa el ala izquierda del Partido Demócrata, dijo que su victoria en New Hampshire fue “el comienzo del fin para Donald Trump”.



La pregunta es quién podría defender mejor los colores centristas: ¿Buttigieg, que sueña con seguir los pasos de Barack Obama? ¿Klobuchar, quien culminó en tercer lugar el martes? ¿O el millonario y exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, quien entró tarde a la carrera pero posee recursos para su campaña como ningún otro de sus contendientes?



El plato que falta en ese menú es Joe Biden, durante mucho el gran favorito para quedarse con la nominación. El exvicepresidente de Obama, con medio siglo de carrera política en Washington a cuestas, recibió otro cachetazo en New Hampshire al terminar en un modesto quinto lugar. Biden ya había quedado en cuarto lugar en los “caucus” (asambleas ciudadanas) de Iowa, un “golpe en las tripas”, reconoció.

Carrera por la primaria demócrata. Foto: AFP

Sin embargo, se mostró confiado al decir que “la pelea no ha hecho más que comenzar” y recordó que su capacidad de generar apoyos entre los votantes negros y latinos es mayor que la de sus adversarios. Ayer miércoles, tuiteó: “Nadie me dijo que el camino sería fácil, pero juntos podemos y vamos a ganar”.



Aunque es cierto que los estados de Iowa y New Hampshire, donde predomina el voto blanco, apenas otorgan unos pocos de los 1.991 delegados que se precisan para asegurar la candidatura en la convención de julio, las primarias no son solamente una cuestión de aritmética. Las victorias en estas primeras instancias ofrecen una exposición mediática que permite recaudar fondos clave para las siguientes etapas. Las derrotas, por el contrario, alejan a los donantes.

Analista burlón.

Desde la Casa Blanca, Trump, quien no tiene rivales de peso en las primarias republicanas, comenta el desarrollo de la interna demócrata a través de Twitter. Fiel a su estilo provocador, ataca, ironiza y destaca lo que considera bueno o malo.



Elizabeth Warren, a quien algunas veces se refieren como Pocahontas, “está teniendo una noche realmente mala”, escribió Trump, quien sugirió que su llamado a la unidad es una forma de tirar la toalla en la contienda, para “irse a su casa, a tomar una ‘buena y fría cerveza’ con su marido”. Trump se refirió al resultado de Buttigieg como “muy interesante” y también se burló de Bloomberg, a quien llama “Mini Mike”.



“Muchos demócratas abandonan esta noche, IQ (coeficiente intelectual) político muy bajo”, tuiteó.

Nombres que se bajan.

El empresario Andrew Yang, que había prometido 1.000 dólares al mes para cada estadounidense si ganaba las elecciones, anunció el fin de su campaña tras cosechar apenas un 2,8% en Nuevo Hampshire. También el mismo martes se retiró el senador Michael Bennet tras recibir apenas unos pocos centenares de votos.



Y ayer miércoles se bajó el único aspirante afroamericano a la candidatura demócrata: el exgobernador de Massachusetts Deval Patrick.



Con la retirada de Patrick, que había sido uno de los últimos en sumarse a la campaña, en noviembre pasado, quedan ocho en carrera.



Patrick, una figura cercana a Obama que se hizo muy conocido por el aplomo con que respondió a los atentados de la maratón de Boston de abril de 2013, en el que fallecieron tres espectadores, tenía muchas esperanzas de una buena votación el New Hampshire.