Presidente de Sudáfrica no dimitirá pese a su escándalo por billetes falsos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pretende seguir en su cargo, a pesar de verse salpicado por un escándalo por billetes falsos, y no tiene ninguna intención “de dimitir o apartarse”, anunció ayer su vocero.

Ramaphosa decidió “no dimitir por un informe equivocado y tampoco se apartará” de la primera línea política, indicó su vocero Vincent Magwenya.



La figura del presidente sudafricano se tambalea desde la publicación el miércoles pasado de un informe parlamentario en que se reveló que durante un robo en una de sus propiedades encontraron fajos de billetes escondidos en un sofá.

Este escándalo ya había empezado en junio cuando un exresponsable de los servicios de inteligencia, cercano a los detractores de Ramaphosa en su propio partido, presentó una demanda contra el presidente por haber ocultado ese robo, en que encontraron 580.000 dólares en fajos de billetes escondidos debajo de un sofá.



Ramaphosa siempre ha negado los hechos y esa denuncia no ha desembocado, al menos de momento, en una imputación.



El presidente podría ser objeto de un proceso de destitución. El Parlamento se reúne el martes para votar si activa (o no) este proceso.



No obstante, varios miembros influyentes del Congreso Nacional Africano (ANC, partido gubernamental) ya se han posicionado a favor del mandatario.



El ANC, que lleva las riendas de la política sudafricana desde 1994, designará a mediados de diciembre su próximo presidente, en el caso en que esta formación política gane las próximas elecciones legislativas, previstas para 2024.