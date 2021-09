Presidente de El Salvador se define ahora como: "el dictador más cool del mundo mundial"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cambió nuevamente su biografía en Twitter para describirse como el "dictador más cool del mundo mundial".

Esta es la segunda vez que el mandatario modifica su biografía para colocar que es un "dictador", la primera se dio la noche del domingo, cuando escribió "Dictador de El Salvador".



Anteriormente, Bukele se identificaba como Presidente de El Salvador o Papá de Layla, y sus más recientes cambios le han acarreado críticas de diversos sectores.

Efe consultó este martes a un enlace de prensa de la Presidencia si la cuenta verificada del mandatario, @nayibbukele, habría sido usurpada o vulnerada y la respuesta fue que no se tenía información al respecto. Ninguna autoridad gubernamental ha denunciado que dichos cambios se deban a una vulneración o ataque cibernético.



En repetidas ocasiones, el mandatario ha negado que en El Salvador exista una dictadura ente las críticas de diversos sectores que denuncian una supuesta deriva "autoritaria".

El pasado 15 de septiembre, miles de salvadoreños protestaron en la capital contra el mandatario con diversas pancartas y consignas en las que lo acusaban de ser un "dictador".



El presidente criticó en un mensaje a la nación la protesta e indicó que "fueron a luchar contra una dictadura que no existe".



En marzo pasado, también señaló que "El Salvador no será una dictadura, como quieren hacer creer a la gente algunos activistas, analistas, algunos periodistas y políticos que no fueron electos".

El mandatario, quien gobierna desde junio de 2019, cambió en enero pasado su fotografía de Twitter y colocó la del personaje principal de la película estadounidense "El dictador".



Bukele adoptó la fotografía del almirante general Haffaz Aladeen, protagonista de la referida película e interpretado por el británico Sacha Baron Cohen.