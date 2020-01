El presidente de México contempla rifar el avión presidencial que solo usó su antecesor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó este viernes la posibilidad de rifar el lujoso avión presidencial que rechazó usar al asumir su mandato, con la venta de seis millones de boletos con un costo de 500 pesos mexicanos (unos US$ 25) cada uno.

La rifa de la aeronave es una de las cinco opciones que el gobierno mexicano contempla, en un intento desesperado por vender el avión oficial utilizado por el expresidente Enrique Peña Nieto y que para López Obrador representa un "símbolo de exceso".

"Estamos hablando de opciones, yo estoy transmitiendo información, la gente va a decidir qué es lo mejor o qué resulta", dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina.

El gobierno mexicano anunció esta semana que la lujosa aeronave, con un costo estimado de US$ 130 millones, regresará al país tras más de un año resguardado en Estados Unidos para relanzar su venta.

El Boeing Dreamliner 787-8 fue comprado por unos US$ 218 millones durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), pero fue entregado y era utilizado por su sucesor, Peña Nieto (2012-2018).

"Serían seis millones de números, de cachitos, para que se entienda, a 500 pesos, son 3.000 millones (...) se le daría al que ganara el avión un servicio de operación de uno o dos años", dijo AMLO, el acrónimo con el que se conoce al mandatario mexicano.

Pero el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, quien no estaba enterado de la propuesta del presidente, consideró inviable la opción de rifar la aeronave.

"No, no se va a rifar, ¿cómo se va a rifar? Se va a subastar, una rifa es un boleto y usted se lo gana, eso no", dijo Jiménez Espriú a su llegada al estado mexicano de Oaxaca (sur), de acuerdo con el periódico Reforma.

López Obrador dijo que el avión presidencial ya fue ofrecido al gobierno de su homólogo estadounidense Donald Trump como otra de las opciones, con la posibilidad de que el vecino país pague a México con equipo médico.



Reveló que su gobierno recibió una oferta de compra de la aeronave por US$ 125 millones por parte de una persona en Estados Unidos. Las otras dos opciones serían rentar el avión o venderlo a 12 empresarios mexicanos conjuntamente, incluido el magnate Carlos Slim.

"Están en muy buen plan (los empresarios) y de ellos ha salido: bueno, si ayudamos, pero si está actuando con austeridad, ¡cómo nosotros nos vamos a subir a un avión! Son respetuosos, no critican a quienes tomaron una decisión", señaló López Obrador.



El presidente anunció que los recursos obtenidos por la venta del avión serán destinados a la compra de equipo médico para el sistema de salud público.