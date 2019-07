Presidente mexicano conmovido por la condena al Chapo Guzmán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer jueves que está conmovido por la suerte de Joaquín “Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más célebres del mundo y condenado el miércoles a cadena perpetua en Estados Unidos.

“Lamento mucho que se den estos casos, yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie sufra. Yo soy un idealista”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria.



“Cuando todas estas cosas que suceden terminan en condenas como esta, una condena a estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve”, dijo ayer el presidente mexicano, al subrayar que también tiene “presente a muchas víctimas” de la violencia del narcotráfico.



Desde fines de 2006, cuando el gobierno de México lanzó una polémica e intensa ofensiva militar para enfrentar a las mafias, más de 250.000 personas han sido asesinadas y 40.000 están desaparecidas, según datos oficiales que no precisan cuántas de estas víctimas están vinculadas al crimen organizado.



El gobierno estadounidense busca requisarle a Guzmán más de 12.600 millones de dólares, la suma que habría amasado traficando drogas. Pero hasta ahora no ha podido incautar al Chapo ni un centavo.



Aunque López Obrador estima que la fortuna del capo sería menor que la calculada, aseguró también que “todo lo que se confisque y que tenga que ver con México se tiene que devolver a México”.