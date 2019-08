El presidente Macri rearma a su equipo para la batalla de octubre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nuevo ministro de Hacienda argentino, Hernán Lacunza, asumirá formalmente hoy martes. El acto en el que el presidente Mauricio Macri le tomará juramento está previsto para la hora 8.30. Luego hará sus primeros anuncios.

Lacunza se reunió ayer lunes con Macri. “El presidente me transmitió las prioridades de la gestión para los próximos meses”, les dijo a los periodistas argentinos. La reunión fue en la quinta Los Abrojos de la familia Macri.



En el encuentro de ayer participaron los más estrechos colaboradores de Macri. Entre ellos, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; el presidente del Banco Central, Guido Sandleris; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.



Anoche, el diario La Nación informó que Lacunza confirmó a parte del equipo económico que lo acompañará. Quienes ya venían trabajando en el Ministerio de Hacienda y continúan en sus cargos son el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y el secretario de Finanzas, Santiago Bausili. En tanto, las nuevas incorporaciones al gabinete económico serán Sebastián Katz, Milagros Gismondi y Hugo Medina.



El domingo, Lacunza se reunió con su antecesor Nicolás Dujovne y con Sandleris. “Me pusieron en autos del estado de las finanzas públicas”, dijo sin dar detalles.



Hasta ahora, Lacunza se desempeñaba como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. El nuevo ministro de Hacienda tiene 50 años, es casado y padre de dos hijos. Antes de ser ministro bonaerense, Lacunza había sido gerente general del Banco Ciudad, entre 2013 y 2015. En tanto, desde el 2005 al 2010 fue gerente general y economista jefe del Banco Central.

Luego de recibir a su futuro ministro de Hacienda, el presidente Macri reunió en la Quinta de Olivos a los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, el bloque con el que se presentó en las internas del domingo 11 y con el que irá a las elecciones generales del 27 de octubre.



Una de las pocas que habló luego de este encuentro fue la diputada Elisa Carrió, que se mostró confiada en que Macri ganará en octubre, pero no dio detalles de qué se dijo en Olivos.



Allí estuvo la plana mayor del gobierno: Peña, Rodríguez Larreta y Vidal; los ministro Frigerio y Patricia Bullrich (Seguridad); y el compañero de fórmula de Macri, el senador Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

Mercados.

Mientras en Buenos Aires el gobierno definía su estrategia para lo que resta de campaña electoral hasta las elecciones del 27 de octubre, y preparaba el cambio de ministro de Hacienda, en Nueva York los mercados reaccionaron a las declaraciones del fin de semana de Alberto Fernández, el favorito en la carrera a la Casa Rosada.



El costo de asegurar la deuda argentina contra un incumplimiento subió ayer, luego de que Fernández dijera que se debería renegociar el acuerdo con el FMI.



El costo para asegurar la deuda argentina a cinco años subió más de 500 puntos básicos desde el cierre del viernes, con 5,2 millones de dólares exigidos por adelantado para asegurar 10 millones de dólares de deuda, frente a los 4,7 millones de dólares de fines de la semana pasada, según IHS Markit.



Los cálculos de Markit, sobre la base de los precios de cierre del viernes, suponen una probabilidad de un 77% de un incumplimiento de deuda soberana dentro de los próximos cinco años.



Ayer fue feriado en el merca- do argentino -el sábado fue el aniversario del fallecimiento de José de San Martín y el asueto se trasladó.



Fernández “necesita mantener al FMI de respaldo porque si no vamos a tener una reestructuración desordenada y fea”, dijo Kathryn Rooney Vera, directora de investigación y estrategia de mercados emergentes de Bulltick LLC en Miami.



No es la primera vez que Fernández habla de una renegociación con el FMI, porque considera que las obligaciones de Argentina están mucho más allá de sus posibilidades. “Si bien (Fernández) ofreció algo de claridad sobre sus puntos de vista, no arrojó ninguna luz sobre los futuros miembros del gabinete, lo que se necesita para comprender más concretamente sus políticas económicas”, dijeron ayer economistas de Citi en una nota a clientes, informó Reuters.