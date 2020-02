"Este no es presidente de nada; debería ser Lacayo", dijo Diosdado Cabello a Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y diputado venezolano Diosdado Cabello hizo referencia a los dichos del presidente electo Luis Lacalle Pou de no invitar a su par Nicolás Maduro al acto de cambio de mando que será el domingo 1° de marzo.

“Yo no estoy dispuesto a que en la asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, no es protocolo, es mi persona que tomó la decisión”, dijo Lacalle Pou al término de la sesión de asunción del nuevo Parlamento.



En su programa televisivo "Con el mazo dando" que se transmite todos los miércoles, Cabello leyó la frase expresada por Lacalle Pou y dijo: "Aquí huele que este no es presidente de nada".



"Si él tiene que justificar que no es Cancillería, que no es Protocolo sino que es él (quien tomó la decisión)… ¿acaso Cancillería no debería cumplir las ordenes de él?", preguntó a los presentes.

"Como que no manda, no es Lacalle, debería ser Lacayo, Luis Lacayo Pou", expresó entre risas del público.

Lacalle Pou indicó por su parte que la decisión de no invitar a Maduro no afectará el comercio con Venezuela, dado que la situación con ese país ya estaba “bastante complicada, entre otras cosas por falta de pago de algunas cosas que hemos vendido”.



Además de Maduro, tampoco han sido invitados a la asunción los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel y de Nicaragua, Daniel Ortega.