Presidente del BID acusó a EE.UU. de entregar el organismo a China tras denuncia en su contra

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, acusó este jueves al Gobierno que dirige Joe Biden de estar entregando el banco a China "en bandeja de plata", luego de que la junta de directores del organismo recomendó cesarlo de su cargo.

"Va más allá de la sátira que China lograse meterse en el BID durante la Administración de Barack Obama y que ahora la de Biden se la estén entregando de nuevo en bandeja de plata", dijo Claver-Carone en declaraciones por correo electrónico a Efe.

El directivo también tildó de "vergonzoso" que fuentes anónimas de EE.UU. estén hablando con la prensa antes de dirigirse a él personalmente y que Estados Unidos no esté defendiendo a estadounidenses ante "lo que es claramente información fabricada".



El estadounidense de origen cubano fue elegido para encabezar el BID en septiembre de 2020 a propuesta del entonces presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021).



Directorio del BID recomendó destituirlo

El Directorio Ejecutivo del BID recomendó destituir al presidente luego de que una investigación independiente halló evidencias de que violó las reglas éticas del organismo, una movida inédita desde la creación del banco regional, en 1959.



La decisión del board del BID fue unánime, indicaron a La Nación fuentes en Washington. El BID no confirmó la votación.



El futuro de Claver-Carone había quedado atado a una decisión política de la Casa Blanca, que dictaminó que el banco necesita “un cambio de liderazgo”, y de los principales países de la región, que jugaron un papel decisivo durante los últimos días para tejer un fuerte consenso entre Washington y América latina para sellar la decisión de desplazar a Claver-Carone, que había sigo designado por Trump en una movida polémica. Fue el primer norteamericano que llegó a presidir el banco, un puesto que siempre había sido ocupado por un latinoamericano.



Claver-Carone había quedado muy debilitado luego de que una investigación independiente, realizada por el bufete de abogados Davis Polk, halló evidencias de que mantuvo una relación romántica con su jefa de gabinete y ordenó aumentarle el sueldo un 40% en su primer año en el banco, durante la pandemia, según publicaron el periódico El País de Madrid y la agencia de noticias Associated Press (AP), que accedieron al informe final de esa investigación. El trabajo de la firma de abogados dijo, además, que Claver-Carone no cooperó plenamente con la investigación y retuvo mensajes de texto y correos electrónicos.