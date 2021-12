Presidente argentino se pregunta si la capital "no tendría que estar en un lugar distinto a Buenos Aires”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco de un acto en la provincia de Tucumán, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, confesó que todos los días piensa en la posibilidad de trasladar la capital a otro punto del país. “Todos los días pienso si la capital de la Argentina no tendría que estar en un lugar distinto a Buenos Aires”, arrojó el mandatario, y se preguntó: “¿No será hora de tomar esos desafíos y plantearnos como sociedad cómo hacerlo?”.

En una reunión del Gabinete Federal, en la ciudad tucumana de Monteros, donde se firmaron casi 40 convenios por financiamiento y obras en diversas áreas de la provincia norteña, el presidente señaló: “Tenemos una enorme posibilidad como país para hacer las cosas de otro modo, la pandemia tiene que ser un instante de reflexión”.



Y siguió: “No estamos condenados a la desigualdad que hoy vivimos, lo podemos revertir y eso depende de nosotros”.

Así, Fernández señaló que podría ser una posibilidad trasladar la capital al norte de Argentina. “Todos los días pienso si no tendría que venirse al norte para darle todo el potencial que genera una ciudad capital en cualquier país”, advirtió el mandatario.



Fernández destacó que existe “una gran oportunidad” en esta dirección. “Tenemos una gran oportunidad, la Argentina está creciendo a pasos acelerados, ha crecido mucho más de lo que todos preveían”, dijo, y continuó: “Pero el crecimiento no llega a todos y necesitamos que la Argentina crezca por igual en todos los sectores, no tiene sentido que algunos crezcan y otros sigan postergados”.

En este sentido, Fernández destacó que “nadie puede ser feliz disfrutando su riqueza en una comunidad empobrecida”. “No podemos permitir que eso ocurra”, apuntó, y subrayó: “Para nosotros el federalismo no es un discurso, es convocar al desarrollo integral de la Argentina”.

“Capitales alternas”

Con el objetivo de “profundizar la implementación de políticas de descentralización y federalización, acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el territorio nacional”, a fines de 2020 se convirtió en ley el proyecto de “Capitales alternas”, una iniciativa que promueve -entre otras cuestiones- la relocalización de organismos de la Administración Pública Nacional argentina.