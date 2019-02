¿Cómo está preparado el ejército de Maduro para enfrentar un eventual ataque de EE.UU.?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estados Unidos no ha descartado la opción armada para concretar el camio de gobierno en Venezuela. Este extremo, resistido por la comunidad latinoamericana, incluso entre los que no reconocen a Nicolás Maduro, ha sido manejado por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dicho que “todas las opciones” están sobre la mesa, y que tiene un plan B, C, D, E y F para actuar en Venezuela.

Pero ¿cómo está preparada Venezuela para enfrentar esto eventualmente?

La BBC divulgó ayer un amplio informe sobre el ejército de Maduro. De acuerdo con los datos del Ministerio de Defensa, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta con entre 95.00 y 150.000 integrantes, cifra a la que habría que sumar los miembros de la Milicia Nacional, un cuerpo paralelo que ha sido descrito como paramilitar, y formado por voluntarios que asumen diversas funciones al servicio del Estado.

Maduro ha anunciado que para abril dispondrá de unos dos millones de milicianos.



También forma parte de las fuerzas armadas la Guardia Nacional. No hay cifras oficiales sobre el total de efectivos que sumarían el Ejército, la Guardia Nacional y la Milicia Nacional.



Días atrás Maduro realizó ejercicios militares en el Fuerte Paramacay ubicado en la localidad de Naguanagua del céntrico estado de Carabobo y en varios oportunidades arengó a los soldados y les dijo: "Traidores nunca, leales siempre" . Esto es porque la oposición ha comenzado a recorrer cuarteles para entregarle a los uniformados del país el texto de una ley con la que buscan que desconozcan al mandatario. Esto se suma a un proyecto de ley que presentó el presidente interino Juan Guaidó con lo que busca quebrar el respaldo a las fuerzas armadas.

Maduro también cuenta con el apoyo de Rusia y China. El presidente ruso Vladimir Putin expresó a fin de enero que cualquier intervención extranjera "viola las normas fundamentales del derecho internacional", advirtió Putin.

De hecho en diciembre Rusia envió dos bombarderos y un centenar de oficiales de la fuerza aérea a Caracas para participar en ejercicios militares conjuntos con Venezuela. Los aviones rusos enviados a Venezuela tenían capacidad de transportar arsenal nuclear.



En cuando al armamento, Venezuela ha comprado en los últimos años a Rusia y China. BBC informó que la gran aportación rusa fueron los cazas Su-30Mk2, un aparato capaz de competir con los más avanzados aviones de combate estadounidenses.



Sin embargo, la diferencia es grande. Global Firepower colocó en 2018 a Venezuela en el puesto 46 de su ranking de países con mayor fortaleza militar; Estados Unidos está en el número uno.



Un experto militar extranjero en Caracas le dijo a BBC que “hay muchas dudas sobre la capacidad operativa real de los equipos (de Maduro) por la falta de mantenimiento”, otra consecuencia de la severa crisis económica en el país.

Pese al ejército y el armamento hay dudas de cómo podrá responder el ejército venezolano a una posible intervención. Por un lado no está claro el funcionamiento del equipamiento en cuanto a que la crisis también afectó el mantenimiento del mismo. Pero los expertos internacionales consultados por varios medios también dudan de si la ofensiva de la oposición no puede generar alguna facción del ejército que finalmente no apoye a Maduro. Esa división es la que según le dijo a BBC Mundo Ted Galen Carpenter, experto en Defensa y Política Exterior del centro de análisis Cato Institute, "es lo que la inteligencia estadounidense seguramente está tratando de descubrir, pero averiguarlo no es tan fácil".