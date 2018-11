Preguntas y respuestas clave sobre las elecciones legislativas de Estados Unidos

Las elecciones son consideradas un referéndum a la gestión de Trump a los dos años de su victoria electoral. Históricamente, el partido que gobierna en la Casa Blanca suele sufrir en las elecciones de medio mandato de un presidente. Por ejemplo, en 2010 los demócratas de Barack Obama perdieron el control de la Cámara de Representantes y en 2014, también cedieron el Senado a los republicanos. Trump se ha volcado en la campaña electoral y aspira a atraer, con su discurso nacionalista y populista, a la misma masa heterogénea de votantes que en 2016 cuando se hizo con la victoria pese a recibir tres millones menos de votos que su rival, la demócrata Hillary Clinton. El presidente sabe que no solo se juega el crédito político entre los suyos sino también buena parte de su acción futura en la Casa Blanca ante su reelección en 2020. Si los demócratas se hacen con el control de la Cámara de Representantes, como así apuntan las encuestas, tendrían la capacidad de bloquear la agenda legislativa de Trump dado que todas las leyes deben de ser aprobadas por los dos hemiciclos del Congreso. Además, es la Cámara la que puede impulsar un proceso de destitución (impeachment) del presidente en caso de que se hallen delitos graves en la investigación del fiscal especial Robert Mueller a la injerencia rusa en los comicios de 2016. Sin embargo, tras pasar el filtro de la Cámara, el impeachment debe ser aprobado por dos tercios del Senado, lo cual parece muy difícil de lograr para los demócratas si los republicanos se mantienen fieles a Trump.

En el Senado hay 100 escaños, dos por cada Estado y el mandato de cada senador es de seis años. Actualmente, los republicanos controlan 51 asientos y los demócratas 49 (incluidos dos independientes que votan con el partido). De los 100 escaños totales, en las elecciones se renuevan 35, de los cuales solo nueve están en manos de republicanos. Es decir, los demócratas tienen que renovar el doble de plazas que sus rivales. Para hacerse con la mayoría del Senado, los progresistas no solo tienen que mantener sus 26 escaños a reelección, sino robarles otros dos a los republicanos. No es una tarea nada fácil. El consenso de las encuestas es que los conservadores mantendrán su mayoría en el Senado. La Cámara de Representantes, cuyos legisladores se renuevan cada dos años, está compuesta de 435 escaños, aunque aproximadamente solo unos cincuenta se consideran que corresponden a distritos que pueden oscilar de un partido a otro. Los republicanos controlan 241 asientos y los demócratas, 194. Para hacerse con la mayoría de la Cámara, los demócratas necesitan mantener sus escaños actuales y arrebatarles 24 a los republicanos. La mayoría de los distritos en juego están ahora en manos republicanas. La estrategia demócrata es ganar el 6 de noviembre en los 23 distritos ahora en manos republicanas en la Cámara pero en los que venció Clinton en 2016 y sumar otro asiento en algún Estado reñido.

Para empezar, su importancia es palpable económicamente. Por primera vez, se espera que el gasto en unos comicios legislativos llegue a los 5.000 millones de dólares, según la previsión del Center for Responsive Politics, una organización independiente. Al margen de los resultados finales, los comicios estarán marcados por la mayor presencia femenina (como electoras y candidatas) y la creciente diversidad en los aspirantes. Serán las elecciones de muchos primeros: por ejemplo podría elegirse a la primera musulmana en el Congreso, a la primera gobernadora transgénero de Vermont, a la primera gobernadora negra de Georgia, a la mujer más joven del Congreso… Todas ellas son candidatas del Partido Demócrata que ha logrado a atraer a una masa heterogénea de outsiders políticos como contrapeso a la política de Trump.

¿Qué temas están dominando la campaña?



Uno de los asuntos centrales ha sido precisamente el auge de candidatos fuera del establishment demócrata, entre ellos varios que se declaran socialistas y con propuestas contundentes, como la eliminación de la agencia de deportaciones de EE UU, a los que la derecha ha tratado de demonizar y vestir como un peligro para la estabilidad del país.

Trump y los republicanos han atizado el discurso de dureza contra la inmigración y han ensalzado la buena marcha de la economía aunque la rebaja fiscal no ha sido un asunto central por temor a ser etiquetada como favorable a los más ricos. A diferencia de 2016, los demócratas no han convertido la campaña en un plebiscito sobre la capacidad moral de Trump, por miedo a ofender a sus votantes, sino que la han tratado de centrar en políticas concretas para el ciudadano, por ejemplo en sanidad y economía. La campaña también se ha visto alterada por un asunto que no se sabe a quién beneficiará más: la acusación de acoso sexual a Brett Kavanaugh, que fue aprobado como juez del Tribunal Supremo el 6 de octubre gracias a los votos de la mayoría republicana del Senado.