"Prefiero tener 10% más de pobres y no 100 mil muertos": la frase de Fernández que hoy recordó Macri

Argentina, de 45 millones de habitantes, superó ayer miércoles los 100.000 muertos por coronavirus con un total de 4.702.657 de casos notificados desde que se inició la pandemia en marzo de 2020. Esta situación hizo que muchos, entre ellos el ex mandatario Mauricio Macri, recordaran hoy una frase pronunciada por el presidente Alberto Fernández en abril del año pasado.

"No lo dudé nunca: prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos", dijo el presidente Fernández en ese momento. "De la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve", había enfatizado, durante una entrevista.

En esa misma ocasión, afirmó: "No podría vivir en paz sabiendo que, pudiendo evitar una muerte, dejé que esa muerte ocurra. No quiero pensar lo que sería en mi conciencia dejar que mueran 40.000. No duermo más, no vivo más en paz. Entonces yo esa duda nunca la tuve", había indicado.



Luego de haber atravesado una de las cuarentenas más largas del mundo, además de un cúmulo de estrictas restricciones, Argentina finalmente llegó a los 100.250 fallecidos a causa de la pandemia.



El hecho fue criticado hoy por Macri, quien en diálogo con Radio Mitre aseguró que "con más humildad y menos ideología las cosas pudieron ser mejor manejadas" porque se llegó a tener “10% más de pobres y 100.000 muertos” de las que un porcentaje “podría haber sido evitado”.



"Con más humildad para escuchar cuando todos pedíamos trabajar y que los chicos estén en el colegio; y menos ideología para comprar vacunas más rápido, porque a la hora de hacerlo, por ideología no se compraron por ejemplo las de Estados Unidos que estaban disponibles y podríamos haber evitado miles de muertes. En una investigación, el Conicet calculó que vacunando al ritmo de Chile hubiéramos tenido un 40% menos de muertos", dijo.



En la misma línea, agregó: "Es un hecho imperdonable no haber comprado todas las vacunas disponibles".

Cinco días de duelo

El gobierno argentino decretó cinco días de duelo nacional en homenaje a los más de 100.000 muertos por coronavirus, a través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial.



"Un dolor inmenso atraviesa al conjunto de la sociedad por todas y cada una de las personas que fueron víctimas fatales de la pandemia", explica el decreto que lleva la firma del presidente y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.



"Cada una de esas personas tenía un nombre, una vida, familiares, amigos, amigas y afectos", agrega el decreto en el que Fernández insta a los argentinos a tomar conciencia "de la necesidad de atender a los cuidados personales y colectivos".



Durante los días de duelo, la bandera permanecerá izada a media asta en los edificios públicos.



Argentina se ubicó ahora en el octavo puesto del mundo en total de casos y en el undécimo por el total de muertos. En casos y en muertes por cada millón de habitantes, está en el puesto 13.