¿Cuál es la posición de China en la guerra entre Rusia y Ucrania?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

China reiteró hoy que apoya la continuidad de las negociaciones entre Rusia y Ucrania para "solucionar el conflicto", pero evitó especificar qué papel podría jugar Pekín como mediador para alcanzar un alto el fuego.

A la pregunta de qué medidas tomaría China para facilitar ese alto el fuego, el portavoz de Exteriores Wang Wenbin se limitó este miércoles a responder que "China siempre apoya y alienta todo esfuerzo diplomático para resolver la crisis de forma pacífica".

La segunda ronda de diálogo entre las delegaciones rusa y ucraniana sobre un posible alto el fuego en Ucrania puede celebrarse hoy, miércoles, según anunció el Kremlin.

El canciller ucraniano, Dymtro Kuleba, pidió ayer a su homólogo chino, Wang Yi, "la mediación de China" para alcanzar un alto el fuego, algo que Pekín pareció ver con buenos ojos al responder que "la prioridad es aliviar la situación sobre el terreno tanto como sea posible para evitar que el conflicto se intensifique o se descontrole".



Sobre si el presidente chino, Xi Jinping, se pondría al teléfono con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, tras haber hecho lo propio con Vladímir Putin el pasado viernes, el portavoz Wang respondió igualmente de manera ambigua, asegurando que "China y Europa mantienen canales de comunicación fluidos".



La llamada de ayer fue la primera entre los dos responsables de la diplomacia china y ucraniana desde que comenzó el conflicto y se realizó a petición de Ucrania, según el comunicado de las autoridades chinas.

Fue también la primera vez que los diplomáticos chinos se refirieron a los "daños" causados a la población civil.

Queda ahora por ver si, tras esta llamada, China tiene capacidad de influir para que se llegue a un acuerdo en las negociaciones.



"Pedimos a Ucrania y a Rusia que encuentren soluciones mediante consultas", dijo ayer Wang, matizando que "la seguridad de un país no puede llegar a expensas de la de otros" o que "no puede lograrse mediante la expansión de bloques militares".



China ha mantenido una postura ambigua con respecto al conflicto en Ucrania, ante el cual insiste tanto en "el respeto a la integridad territorial de todos los países" como en la atención que se debe prestar a las "demandas de seguridad legítimas" por parte de Rusia.

El país asiático se abstuvo el pasado viernes en la votación de una resolución de condena contra Rusia en las Naciones Unidas, y se ha opuesto a sanciones porque considera que "no ayudan a resolver los problemas sino a crear otros nuevos".



"Pekín y Moscú, sobre la base del respeto mutuo y la igualdad, mantienen su cooperación comercial con normalidad. Pedimos a las partes pertinentes que no dañen los intereses legítimos de China mientras lidiamos con la situación en Ucrania y nuestras relaciones con Rusia", afirmó hoy el portavoz Wang.



El pasado 4 de febrero los presidentes ruso y chino, Vladimir Putin y Xi Jinping, proclamaron tras reunirse en Pekín la entrada de las relaciones bilaterales "en una nueva era" y subrayaron el buen estado de los lazos entre Rusia y China, país que a juicio de algunos analistas no habría estado en ese momento al tanto de que Moscú iba a invadir Ucrania.



Según Pekín, su relación con Moscú es de "socio estratégico", pero esta no comprende "ni la alianza ni la confrontación" ni "apunta a otros países".