Posible ausencia del padre de Meghan a la boda real

¿El padre de Meghan Markle estará el sábado en la boda de su hija con el príncipe Enrique de Inglaterra? Él dice que quiere ir, pero la duda sobrevuela Londres por estas horas. Enrique (33), nieto de la reina Isabel y sexto en la línea de sucesión al trono, y Markle (36), actriz norteamericana y divorciada, se casarán el sábado en la Capilla de St. George en el Castillo de Windsor, hogar de la monarquía británica por más de 1.000 años.

El palacio de Kensington, donde Enrique tiene sus oficinas, había anunciado el lunes que Meghan estaba atravesando "un momento profundamente personal", sin llegar a confirmar la ausencia del padre, anunciada por la prensa poco antes. De confirmarse su ausencia, se abre el interrogante de quién llevará a Meghan hasta el altar en una ceremonia que se verá en televisión por medio mundo y a la que están invitadas unas 600 personalidades, incluida la familia real británica.

Thomas Markle (73), estimó que la madre de Meghan, su exesposa Dora Ragland, era una buena opción para conducirla hasta el altar.

No hay muchas más opciones, porque ninguno de sus tres tíos, entre los que hay un ex diplomático estadounidense y un obispo, han sido invitados a la boda. Tampoco su hermanastro, que llegó a aconsejar públicamente a Enrique que no se case con Meghan.

Según el portal TMZ, Thomas Markle alegó que tuvo un infarto y que además no quería avergonzar a su hija ni a la familia real, tras haber aceptado ser fotografiado en situaciones bastante anodinas: mirando fotos de su hija y Enrique —al que no ha conocido personalmente—, leyendo un libro sobre el Reino Unido o tomándose las medidas para el traje.

Sin embargo, Markle aseguró después a TMZ que si los médicos lo autorizan arriesgaría su salud volando a Inglaterra para acompañar a su hija en el castillo de Windsor el sábado. "Odio la idea de perderme uno de los momentos más grandes de la historia y llevar a mi hija al altar", expresó. En su conversación con TMZ, Markle dijo además que su hija no le guardaba rencor y que no creía que la reina Isabel II estuviera molesta. "No creo que la reina esté pensando en lo que yo esté haciendo", señaló. Queda por ver cuál será la decisión final, de los médicos y la suya propia.

El padre no ha tenido noticias de su hija desde que se dijo que no iría a la boda, explicó TMZ este martes. Markle anunció al medio estadounidense que iba a volver a ingresar en un hospital por dolores en el pecho, y que se sentía física y anímicamente golpeado por este culebrón. No obstante, luego cambiaría de opinión, y hasta parece ser que está dispuesto a presionar a los médicos para que autoricen su viaje.

Por su parte, el príncipe no ha conocido personalmente a su suegro, y le pidió la mano de su hija por teléfono.

Thomas Markle es un director de iluminación televisivo retirado —ganó un Emmy en 2011 por su trabajo en la serie General Hospital— que vive en México, cerca de la frontera con Estados Unidos.

Las imágenes de Markle las tomó una agencia de Los Ángeles y se vendieron a medio mundo por US$ 100.000 (84.000 euros), según el tabloide Daily Mirror. De acuerdo a los familiares de Markle —citados por el diario— el hombre se siente "traicionado" e "idiota".

La hermanastra de Meghan por parte de padre, que no está invitada a la boda, asumió la culpa por este episodio. Samantha Grant explicó en Twitter —según The Times, porque su cuenta es de acceso restringido—, que la prensa había dado una mala imagen de su padre y le aconsejó dejarse tomar unas fotos para mejorarla.

El episodio llevó al palacio de Kensington a advertir contra cualquier publicación de fotos robadas de Thomas Markle y a pedir que se respete su vida privada, en un episodio que vuelve a relacionar a Enrique de Inglaterra con los paparazzi tras la muerte de su madre Diana en un accidente de auto en París cuando era perseguida por un grupo de fotógrafos.

Encuesta antimonárquica: escaso interés entre británicos

Dos de cada tres británicos no están interesados en la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle, según un sondeo publicado ayer martes. El sondeo de YouGov revela que el 66% de los encuestados no está interesado en la boda entre el hijo de 33 años de la fallecida Diana de Gales, sexto en la línea de sucesión al trono, y la actriz estadounidense, de 36. El sondeo, encargado por el grupo antimonárquico Republic, se elaboró entrevistando a 1.615 británicos la semana pasada.

Según el mismo, sólo un 9% de los británicos está "muy interesado" en la boda, y sólo un 27% afirma que seguirá la ceremonia y festejo del sábado en directo. Además, más de la mitad dijo que la familia real tendría que "pagar toda la boda", y tres cuartas partes que no quieren que se gaste ni un penique de dinero público.

La familia real cubrirá los gastos de la ceremonia y la recepción, pero los del dispositivo de seguridad correrán a cargo del erario.