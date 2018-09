Populistas de Italia desafían a la UE

Tras forcejear durante semanas con el ministro de Economía Giovanni Tria, el Gobierno propuso el jueves un déficit para 2019 de 2,4% del PIB, tres veces más alto que la meta de la administración anterior.

El gasto tendrá como objetivo financiar la promesa de campaña de los partidos gobernantes —el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte de ultraderecha—, de reducir la edad de jubilación, recortar impuestos, invertir en infraestructura y mejorar el bienestar social.

Sin embargo, Italia tiene la mayor deuda entre las grandes economías europeas, de 131% del PIB, y está bajo presión de la UE para limitar el gasto, ante temores de que pueda gestar una nueva crisis en el bloque.

El Gobierno italiano prevé que el déficit presupuestario se mantenga en un 2,4% por los próximos tres años, en vez de declinar gradualmente hasta cero, como prescribe la receta de la Comisión Europea.

El comisario europeo de asuntos económicos y financieros, Pierre Moscovici, dijo que no se gana nada de un enfrentamiento con Italia, pero añadió que "no tenemos interés en que Italia no respete las reglas ni en que no reduzca su deuda, que sigue siendo explosiva".