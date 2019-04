Pompeo: "Los rusos son responsables de que Maduro esté en el poder, los cubanos más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, cree que el final del régimen de Nicolás Maduro está cada vez más cerca y rechaza el apoyo de Rusia y Cuba al gobernante venezolano

"Cada minuto, cada hora, es un paso más para acercarnos a la salida de Maduro", dijo Pompeo en una entrevista con Efe en el puente de Tienditas, que une Colombia y Venezuela, con motivo de su visita al paso fronterizo de Cúcuta.



En su visita, de cerca de tres horas, el secretario norteamericano de Estado recorrió un albergue instalado por el Gobierno colombiano para los venezolanos que han huido de su país por la crisis en Caracas.



También se acercó al puente Simón Bolívar, principal cruce entre ambos países y donde conversó con refugiados, antes de culminar su estancia en unas bodegas donde se almacenan cientos de toneladas de ayuda para el vecino país.



¿Después de esta visita a la frontera, cree que la salida del poder de Nicolás Maduro está cerca? ¿Qué piensa de lo que vio en el puente Simón Bolívar?



Visitamos uno de los centros de atención de migrantes, hablé con algunos niños de las familias que huyeron de las horribles condiciones impuestas por Maduro, fue realmente la oportunidad de hablar con ellos sobre lo que sus vidas eran antes y después, cómo terminaron bajo Maduro. Pienso que cada minuto, cada hora, es un paso más cercano para la salida de Maduro.



Todos los venezolanos quieren que la democracia sea restaurada, la oportunidad de vivir, de trabajar, de estar con sus familias, y Maduro está negando eso. Los rusos no ayudarán, los cubanos son peores. Yo espero que haya un cambio pronto.

¿EE.UU. tiene un plan para contrarrestar la creciente presencia de Rusia en Venezuela?



Los rusos son responsables de que Maduro esté en el poder, los cubanos aún más, están profundamente comprometidos. ¿Cómo el Gobierno cubano puede ver los rostros de esta gente?, ver su hambre cuando hay comida en el edificio en el que nos encontramos, ver que los niños no reciben medicinas, vacunas, cuando hay medicinas acá en este edificio, ¿cómo los cubanos y los rusos permiten que esto ocurra?, (los migrantes) son seres humanos, y Estados Unidos está empeñado en restaurar la democracia en Venezuela.

¿Estados Unidos apoyaría una negociación con nuevos sectores del chavismo para sacar a Maduro del poder?



Hemos dicho que aquellos que se porten bien, aquellos que se sitúen en el lado correcto de la historia, en el lado correcto de la libertad, pueden ser parte del Gobierno para avanzar. Aquellos que no lo hagan, aquellos que cometan agresiones, aquellos que cometan violencia, aquellos cuyas actuaciones sean inconsistentes, aquellos que apoyen a Maduro hasta el final, van a afrontar un destino muy difícil.



¿Va a sancionar EE.UU. a la compañía española Repsol por hacer negocios en Venezuela?



Nosotros no anunciamos sanciones antes de hacerlo, nosotros tenemos muy claro que es legal y que es ilegal, y cada día que pasa estamos preparando más restricciones, no solo políticas sino también económicas.



El secretario del Tesoro Steven Mnuchin reveló hoy que Estados Unidos trabaja con otros países para crear un fondo de 10.000 millones de dólares para ayudar a un eventual nuevo Gobierno venezolano. ¿Qué impacto tendrá esto para sacar a Maduro del poder?



Nosotros estamos muy preparados para el día después, no solo para proveer el apoyo económico. Vamos a proveer la infraestructura, la infraestructura política, queremos elecciones libres y justas. Juan Guaidó es el presidente interino y queremos liderar el camino hacia la democracia de los venezolanos, que tengan las libertades básicas que ellos merecen. Esa es la misión para el día después de que Maduro se vaya.



¿Qué está pasando en la relación con Colombia?, Donald Trump ha criticado dos veces en menos de un mes al presidente Iván Duque.

Yo creo que usted lo vio hoy, como dijo el presidente Duque la relación es excelente, tenemos relaciones económicas, tenemos relaciones políticas, estamos trabajando muy de cerca para restaurar la democracia en Venezuela. Nosotros hemos trabajado durante años para reducir la producción de coca en Colombia, el presidente Duque está trabajando en eso también, queremos ir más rápido. El presidente Duque quiere hacerlo también rápido y nosotros estamos haciendo lo que podemos para apoyarlo.



¿Cómo la retirada de la asistencia a los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) va a contribuir a disminuir el flujo de migrantes hacia EE.UU.?



Centenares de millones de dólares han sido entregados a los países del Triángulo Norte y tenemos un problema enorme de migración. La gente huye de El Salvador, la gente huye de Guatemala. Lo que tratamos de hacer es que los Gobiernos se tomen esto en serio para asistir a la gente en los países y no tengan que hacer este largo camino a través de México. El presidente Trump está comprometido en asegurar nuestra frontera sur y ese esfuerzo en el Triángulo Norte es lograr que ellos hagan lo que tienen que hacer, no solo tener la voluntad sino demostrar capacidad para evitar que su gente huya.

EE.UU. sostiene que la crisis en su frontera sur deriva de un problema de seguridad por la presencia de bandas criminales y narcotraficantes. ¿Cómo pueden combatir ese problema de "seguridad" políticas como la separación de menores migrantes de sus padres?



Vamos a detener el flujo por la frontera sur. Punto. El presidente Trump dijo que cada país tiene el derecho a determinar quien entra en su país, tenemos que detener el flujo de drogas, tenemos que detener el flujo de migrantes. El presidente Trump tiene la determinación de pararlo.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó ayer a Estados Unidos de haber hecho retroceder las "precarias" relaciones bilaterales "hasta el peor nivel". ¿Qué opinión le merecen esas declaraciones?



No tengo nada que decir al respecto.



¿Está Washington recrudeciendo el bloqueo a Cuba, como dice el Gobierno de La Habana?



Necesitamos que los cubanos dejen de apoyar la tiranía asesina de Nicolás Maduro, esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Vamos a usar las herramientas que tenemos disponibles para que el pueblo cubano vea que no está entre sus intereses controlar Venezuela y que Nicolás Maduro se mantenga en el poder. Esa es simplemente nuestra meta, esa es nuestra misión.