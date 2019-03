El político italiano que elogió a Mussolini y luego tuvo que salir a pedir disculpas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, pidió disculpas este jueves por unas declaraciones sobre los aspectos "positivos" de la dictadura de Benito Mussolini, que causaron una agria polémica en Italia y entre los eurodiputados.

"Como antifascista convencido, pido disculpas a todos los que se hayan sentido ofendidos por lo que he dicho, que de ninguna manera pretende justificar o restar importancia a un régimen antidemocrático y totalitario", indicó en un comunicado el político italiano.



El miércoles por la tarde, en una entrevista a una radio italiana, Tajani aseguró que, aunque "no se puede compartir su método", "hay que ser honestos". "Mussolini construyó carreteras, puentes, edificios, instalaciones deportivas, reformó tantas partes de nuestra Italia", dijo.



"En términos generales, no considero su acción de gobierno positiva, pero hizo cosas", subrayó este allegado del ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, evocando "errores (...) muy graves inaceptables" como eliminar opositores, la leyes raciales o la declaración de guerra.

Ante las críticas generadas, el presidente de la Eurocámara criticó esa misma noche en las redes sociales la "instrumentalización" de sus palabras, pero la polémica continuó este jueves en Italia.



El Parlamento Europeo, reunido esta semana en sesión plenaria en Estrasburgo (noreste de Francia), también registro un vivo debate sobre las palabras de su presidente, que en ese momento no presidía la sesión, con algunos eurodiputados pidiendo incluso su dimisión.



"Pido al presidente del Parlamento Europeo que retire sus declaraciones, o que se retire él mismo", aseguró entre palabras el eurodiputado ecologista belga, Philippe Lamberts, para quien estas declaraciones son "indignas" del jefe de la institución.



El diputado liberal belga, Guy Verhofstadt, urgió a Tajani a "pedir disculpas", mientras que la eurodiputada alemana de izquierda radical, Gabriele Zimmer, pidió la "marcha del presidente" tras calificar sus palabras de "intolerables".



Su formación, el Partido Popular Europeo (PPE), salió en su defensa, calificando a Tajani de "demócrata" y criticando el uso de sus palabras de manera electoralista de cara a las elecciones europeas, previstas del 23 al 26 de mayo.



"Hay una ley del político populista en campaña que dice: 'No dejes que la verdad te estropee un buen espectáculo'", aseguró el eurodiputado español del PPE, Esteban González Pons, para quien "todos" puede "cometer un error en los medios de comunicación.



Tajani "comparte con mi grupo parlamentario la condena del fascismo, la condena del franquismo, la condena del nazismo y la condena del comunismo", agregó González Pons sobre Tajani, quien se destacó en la Eurocámara por su oposición al venezolano Nicolás Maduro.