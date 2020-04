Trump, Bolsonaro, Lacalle Pou: ¿Cómo impactó el coronavirus en la imagen de los líderes políticos? 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A medida que avanza el tiempo en esta crisis, hay otros rasgos o consecuencias que empiezan a asomar. Uno de ellos es la política internacional. Para empezar, una crisis de estas dimensiones impacta directamente en un sistema político. La ciudadanía valora de forma negativa o positiva cada acción que el gobierno decide llevar adelante, y también aquellas que se dejan de lado. Incluso, la forma de actuar de un país puede también tener consecuencias en otros países o regiones.

El analista internacional Nicolás Albertoni advierte que la crisis sanitaria agarra muy mal parada a la política, dado el crecimiento de los nacionalismos.



La magíster en Relaciones Internacionales Nastasia Barceló explica desde Brasil que el mundo se divide en este momento en dos: aquellos países que han tomado medidas sanitarias a tiempo y los que han demorado en hacerlo.



El caso de Estados Unidos es uno de lo que más ha resonado. En las últimas semanas, tanto el número de infectados como de muertes se disparó, de hecho es el nuevo epicentro mundial de la pandemia. Donald Trump fue acusado de haber tardado en tomar medidas.



Albertoni, desde California, señala que los dichos de Trump durante la primera semana lo dejaron mal parado. “Es de los presidentes que han planteado esa falsa dicotomía entre salvar la economía y salvar vidas, cuando en el salvar vidas hay una discusión moral. La economía no necesariamente es contrario a eso”.



Otro de político del cual se ha hablado bastante durante la pandemia es Boris Johnson, y es que el propio Primer ministro de Reino Unido se contagió con el virus. El politólogo argentino Emiliano Porcelli manifiesta que también hubo un error en cómo Johnson manejó la situación. “Tanto en el caso de Trump como de Johnson fue erróneo creer que los costos de frenar la economía serían mayores que los costos ligados a la salud”.

Albertoni subraya además la importancia de saber decir “no sabemos cómo manejarlo, estamos aprendiendo” en tiempos de crisis.



En cuanto a América Latina, Barceló indica que en Brasil se puede notar la confusión de la ciudadanía. “Por un lado está Bolsonaro, el presidente de una República Federal que menospreció la crisis sanitaria. Por otro lado, hay otros actores que han actuado implementando políticas públicas para frenar el avance del coronavirus, por ejemplo el Parlamento, incluso se ha creado un fondo coronavirus”. Barceló señala además que la crisis deja en evidencia el gran número de militares trabajando en el gobierno de Bolsonaro.



A su vez, los analistas coinciden en que no hubo coordinación regional a la hora de tomar medidas y que no se vio un Mercosur activo.



El caso de Argentina dista bastante del de Brasil, ya que Alberto Fernández implementó la cuarentena obligatoria. Porcelli dice: "Los actores de la política reconocen a Alberto Fernández como un actor con capacidad de construir consenso, construir diálogo. Uno podría decir que esta coyuntura a Fernández le da un marco de cierta épica si se quiere”.



En el caso de Uruguay, el gobierno también parece haber obtenido aprobación. Así lo señala Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra. “Hay figuras que van a salir muy fortalecidas, por ahora no creo que ninguna figura salga debilitada”. Entre los ejemplos de actores que pueden verse favorecidos por su actuación durante la crisis Pomiés menciona al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y al canciller Ernesto Talvi.



Pomiés destaca además que la estrategia no pudo ser demasiado preparada ya que surgió de repente. Sin embargo, expresa que el gobierno no desconoce que cada acción que tome podría tener consecuencias a futuro.



“Esa misma moneda que vemos como el orígen del virus es la misma moneda que nos va a sacar de esto después. De esto no vamos a salir desglobalizando sino globalizando aún más”, concluye Albertoni.