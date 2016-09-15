Policía mató a un adolescente negro de 13 años en Estados Unidos

El joven coincidía con las características de un sospechoso, cuando lo abordaron sacó un arma que resultó ser de aire comprimido.

Un policía blanco de Ohio que respondía a un reporte de un asalto el miércoles por la noche le disparó a un adolescente afroamericano y le dio muerte, luego que el joven sacara lo que resultó ser una pistola de balines, informaron autoridades.

El policía, identificado como Bryan Mason, le disparó varias veces a Tyree King, de 13 años, en un callejón. El adolescente había sacado lo que parecía ser una pistola de su cinturón durante un enfrentamiento con la policía, destacó la fuerza.

Tras el tiroteo, los detectives recogieron el arma de la escena y determinaron que era una pistola de balines con una mira láser, agregó la policía.

El incidente se produjo cerca de las 20.00 hora local cuando la policía respondió a un reporte de robo. La víctima declaró que un grupo de hombres le exigido dinero, amenazándolo con un arma.

La policía localizó a tres hombres, incluido King, cuya descripción se ajustaba a la de los sospechosos. El adolescente y otra persona intentaron huir de los agentes metiéndose a un callejón, donde Mason le disparó a King cuando este sacó lo que parecía ser un arma.

King fue trasladado al Nationwide Children's Hospital, donde se declaró su muerte, agregó la policía.

El incidente se produce a casi años de la muerte de Tamir Rice, otro joven negro de 12 años, quien fue baleado por un policía de Cleveland que respondía a reportes de un sospechoso armado en un parque de la ciudad. Una investigación posterior mostró que Rice portaba una pistola de imitación que disparaba pellets de plástico.

El hashtag #TyreeKing figuraba entre los más usados en Twitter en Estados Unidos, con el que los usuarios expresaban su indignación por la muerte del joven y la comparaban con la de Rice.



REUTERS En el cartel: "La Policía mató a un niño. Justicia por Tyree". Foto: AFP

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