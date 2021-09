Polémico obispo español se enamoró de  una escritora sobre satanismo y dejó su cargo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un controvertido obispo español, beligerante contra el aborto y la homosexualidad, se transformó en noticia al dejar su cargo y desaparecer de la esfera pública, tras conocerse su relación con una mujer psicóloga, que escribe sobre satanismo.

El prelado, Xavier Novell, que fue el obispo más joven de España, estos días es el protagonista silencioso de un culebrón con todos los ingredientes para triunfar en una telenovela.



Desde que el pasado sábado el portal español "Religión Digital" publicó que el motivo de la inesperada renuncia del obispo de la localidad catalana de Solsona se debió a que se enamoró de una psicóloga y escritora de libros eróticos y satánicos, con la que ya estaría conviviendo, y que se plantea colgar los hábitos, Novell circula de boca en boca entre todos los feligreses y capellanes.



Además, el portal informativo desveló que el religioso está buscando trabajo como ingeniero agrónomo.

Tales son los rumores, que el Obispado de Solsona, se vio obligado ayer a publicar un escueto comunicado en el que recuerda que la situación del obispo emérito "obedece a razones estrictamente personales y, por tanto, la corroboración o no de estas informaciones pertenecen a su estricto ámbito personal".



Los capellanes de su diócesis no le perdonan que se haya marchado sin ni siquiera despedirse, pero fue la mediática monja dominica Lucía Caram, de origen argentino y residente en España, la que le dedicó los epítetos de mayor envergadura: "Es una persona desequilibrada", dijo ayer la religiosa en un programa de televisión.



La religiosa reprochó al obispo emérito que fomentara las terapias "de conversión" para homosexuales e incluso insinuó que habría participado en ellas.

Novell, que fue obispo de Solsona con sólo 41 años -ahora tiene 52-, se reunió varias veces con altos cargos del Vaticano y con el propio papa antes de presentar su renuncia "por motivos estrictamente personales", que fue inmediatamente aceptada por el pontífice.



El portal "Germinans Germinabit", en el que escriben bajo anonimato curas y fieles conservadores de la Iglesia en Cataluña, recuerda hoy que desde noviembre de 2015 Novell asumió el ministerio de exorcista titular de la diócesis de Solsona, ante la falta de persona idónea para su ejercicio" y "se introdujo en el estudio de la demonología".



Según el portal, ahí conoció a la psicóloga con la que presuntamente está conviviendo y que es experta en satanismo.

"Su influencia cerca de Novell fue tan 'in crescendo' que, desde hace dos años, fue advertido por sacerdotes muy cercanos (...) de que estaba sometido a una acción satánica por parte de la psicóloga", asegura el portal religioso conservador.



Lo cierto es que Novell (1969), ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Lleida en 1990 y doctorado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana en 2004, no deja indiferente a nadie.



El obispo, partidario de la autodeterminación de Cataluña, votó en el referéndum ilegal sobre la independencia de esa región española en octubre de 2017 y visitó varias veces a los presos independentistas catalanes para expresarles su apoyo, pese a no estar encarcelados en su circunscripción eclesiástica.



Novell, que superó la covid el pasado mes de octubre y que habría iniciado el largo proceso de secularización para colgar los hábitos, provocó múltiples controversias por sus posiciones contra el aborto, que llegó a calificar como el "genocidio más grave y terrible de nuestra humanidad" y como "crimen abominable".

Pero fueron sus comentarios sobre la homosexualidad los que le granjearon más denuncias, como la del Observatorio contra la Homofobia (OCH) que pidió que le aplicaran las sanciones de la ley contra la Homofobia después de que Novell escribiera que la homosexualidad se relaciona "con la ausencia de la figura paterna en los niños".



Según Novell, la homosexualidad se debe "a que en la cultura occidental la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, difuminada".

En una de sus últimas cartas dominicales, el pasado 25 de junio, bajo el título de "Apostemos por la vida", también calificó de "preocupante" la nueva ley que regula la eutanasia de España.