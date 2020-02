Polémico apoyo de Jair Bolsonaro a marcha contra el Congreso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un mensaje del presidente Jair Bolsonaro a un grupo de amigos apoyando la convocatoria a una marcha contra el Congreso, el próximo 15 de marzo, desató el último escándalo político en Brasil.

Bolsonaro compartió el martes por Whatsapp un video que, con una música épica de fondo, muestra escenas del atentado que sufrió durante la campaña electoral de 2018 y en el que es presentado como un héroe que “desafió a los poderosos” y “casi murió” por los brasileños.



El video fue divulgado en el marco de una manifestación convocada por movimientos de derechas que apoyan al Gobierno y contra el Congreso, al que el ministro de la Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno Ribeiro, acusó recientemente de “chantajista”.

Primeiro vídeo divulgado pelo presidente Bolsonaro conclamando ao ato contra o Congresso para o qual a deputada @alesilva_38 foi eleita pic.twitter.com/KVmtzflbjR — Vera Magalhães (@veramagalhaes) February 26, 2020

En una respuesta velada a Bolsonaro, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, afirmó ayer miércoles en las redes sociales que “el respeto a las instituciones democráticas” debe estar por “encima de todo”. “Crear tensión institucional no ayuda al país a evolucionar. Somos nosotros, autoridades, que tenemos que dar el ejemplo de respeto a las instituciones y al orden constitucional. Brasil necesita de paz y responsabilidad para progresar”, afirmó Maia, sin citar directamente a Bolsonaro.



También reaccionaron líderes de oposición, entre ellos los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) y Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Social Democracia Brasileña). Cardoso señaló que el episodio puede abrir una “crisis institucional de consecuencias gravísimas”; y Lula instó a las instituciones y a la sociedad a posicionarse frente a “ese nuevo ataque” y a “defender la democracia”.

Por su parte, Celso de Mello, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), dijo ayer miércoles que la publicación del video por parte de Bolsonaro a favor de la marcha contra el Congreso demuestra “una visión indigna de aquellos que no están a la altura de la posición que ocupan “.



De Mello dijo que Bolsonaro “ignora el valor del orden constitucional” e “ignora el significado fundamental de la separación de poderes”. La difusión del video, agregó, “refleja un gesto de ominoso desprecio y degradación inaceptable del principio democrático”.

De Mello declaró también que el presidente, “aunque puede hacer mucho, no puede hacer todo” y subrayó que no respetar la Constitución significa “incurrir en un delito de responsabilidad”.



Un amigo del presidente, el exdiputado federal Alberto Fraga confirmó a Globo que había recibido el video de Bolsonaro.



Ayer miércoles, Bolsonaro dijo que los mensajes intercambiados con amigos por teléfono celular son “de naturaleza personal”. El presidente también afirmó que utiliza sus redes sociales para mantener “una agenda intensa de noticias no reveladas por la prensa tradicional”. “Cualquier conclusión fuera de este contexto son intentos de bajo nivel para perturbar la República”, remató.

La movilización contra el Congreso cobró impulso la semana pasada después de que el ministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), Augusto Heleno, atacara a los parlamentarios, acusándolos de “chantaje”. En ese momento, Heleno hablaba de la presión del Congreso para levantar los vetos del presidente contra el presupuesto y controlar parte de los recursos de 2020. Heleno también instruyó al presidente a “convocar a la gente a las calles”.



Aunque no hay ninguna referencia al Congreso o al STF en el video de Bolsonaro, sí muestra protestas en Brasilia en el momento del juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff (PT). Con el Himno Nacional del fondo, un narrador pregunta al principio: “¿Qué esperar del futuro si no tomamos de vuelta a nuestro Brasil?”.

La narración sigue con imágenes de la asunción de Bolsonaro, el momento de la puñalada durante la campaña electoral, y de sus visitas al hospital. “Suficiente”, dice el narrador en otro pasaje. “Brasil solo puede contar contigo. ¿Qué puedes hacer por Brasil? El poder emana de la gente. Rescataremos nuestro poder. Vamos a rescatar a Brasil”.