Polémica por el perro "Coco", varado en Ezeiza por no tener la vacunación al día

La incertidumbre sobre "Coco", un perro varado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Argentina), generó polémica en las redes sociales. Es más, se inició una campaña bajo el hashtag #LiberenACoco. La mascota, proveniente de Europa, se puso en custodia después de que se detectó que "llegó al país sin su certificación sanitaria y sin la protección antirrábica correspondiente", según un comunicado oficial del país vecino.

La Nación informó que la polémica se dio porque su dueño, Franco Gavidia, "sostuvo que las dos posibilidades que le ofrecieron" desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) "fueron la eutanasia del animal o su deportación en 48 horas".



El joven le explicó a Clarín: "La vacuna venció hace nueve días. Lo que no entendieron acá en el Senasa es que yo vine de Hungría porque se declaró la alarma de nuevo (debido a la situación que atraviesa ese país europeo en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania)".



"Decidí venirme, yo viajé solo y decidí venir acá con mi mujer y mi hija que se habían quedado. No pude hacer los papeles de mi perro porque salí a las corridas por el estado de alarma", añadió.



Más tarde, según señala Infobae, el Senasa habría decidido no deportar al animal de Argentina por lo que deberá iniciar la cuarentena en la zona Primaria de Aduana, donde cedieron el lugar para que lo vacunen y pueda permanecer allí



No obstante, el último comunicado emitido por ese organismo es que el animal, que tiene un año y medio, "tiene vencida la vacunación correspondiente y que por eso no puede ingresar a la Argentina". Ante esta situación, se informó al pasajero que viajaba con su mascota del "procedimiento y la necesidad de que vuelva al país de origen para completar la documentación faltante".



Además, se aclara que, "mientras se trabajó en la tramitación de su retorno con la línea aérea, que se realizaría en el día de hoy", desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria "se avanzó en poner al perro en custodia dentro del aeropuerto, hasta que se resuelva su regreso a origen, salvaguardando su bienestar, brindándole los cuidados y el alimento necesario".