Polémica por muñeca de Nahir Galarza hecha a pedido de un coleccionista

El caso de Nahir Galarza, la joven que mató a su novio y fue condenada a prisión perpetua en Argentina, continúa generando noticias. En esta ocasión, por la creación de una muñeca en homenaje a la homicida.

Ayer, Telefé Noticias informó que un coleccionista había pagado a un escultor para que hiciera una muñeca de Nahir. El artista, que en su cuenta de Facebook se hace llamar Sam Escultor y ha hecho figuras de músicos como Marylin Manson y de personajes ficticios como Daryl de The Walking Dead o El Pingüino de Batman, explicó cómo fue el proceso para crear esta muñeca.



"Me encargaron que hiciera la cabeza y el cliente se encargó de ponerle la ropa", señaló, y agregó que "en 20 años fue el pedido más raro que me hicieron. Siempre me encargan personajes de historietas o de películas, esto fue muy extraño".

La figura fue hecha con resina y poxi, "una especie de masilla que al unirse se endurece". Luego fue pintada con acrílico. "Para confeccionarla busqué fotos de frente y de perfil de Nahir en internet y la fui copiando", relató Sam.



Luego de hacer la cabeza, el coleccionista "se ocupó de conseguir la misma remera que Nahir tenía en una de las fotos más famosas". A la figura se le agregaron una pistola en una mano y esposas en la otra.



Sam cobró 900 pesos argentinos (720 uruguayos) por el trabajo.