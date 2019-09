La polémica que se instala en el escenario electoral de Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Washington vivió la semana más caliente del gobierno de Trump dando los primeros pasos hacia un juicio político que promete dividir aún más al país.

“Apuesto a que de esto emerge la misma nación polarizada, y casi todos los republicanos se quedarán con Trump, y casi todos los demócratas se opondrán firmemente a él”, anticipó Larry Sabato, director del Centro para la Política de la Universidad de Virginia.



Sabato cree que es demasiado pronto para anticipar si un impeachment terminará dañando o beneficiando a Trump, hábil como nadie para salir ileso de los escándalos: sobrevivió a todo lo que la realidad le tiró encima desde que anunció su candidatura a la presidencia.



De hecho, uno de los motivos por los cuales la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, había evitado a toda costa avanzar con un juicio político contra Trump era porque consideraba que es demasiado “divisivo”, y podía jugar a su favor. Pelosi y varios demócratas creen que la ofensiva contra el presidente puede llegar a encender a la coalición trumpista, un verdadero culto que guarda profunda devoción por el magnate.

“Los hechos cambiaron la situación, y no pueden ser ignorados”, justificó Pelosi.



Robert Shapiro, profesor de la Universidad de Columbia, cree que la posibilidad de que Trump sea acusado y luego destituido por el Senado es muy remota. Por ahora, los republicanos se mostraron unidos detrás del magnate. No se vislumbra una fractura amplia.



“Una posibilidad más realista es que Trump sea acusado, pero no condenado”, retoma Shapiro. Los demócratas, razona, avanzarán por una “cuestión de principios”, recostados en una riesgosa apuesta: que su base estará “más movilizada” que la de Trump. Es el mismo cálculo que muchos hacían en 2016. Trump, al final, rompió todos los pronósticos, derrotó a Hillary Clinton y sorprendió al mundo.