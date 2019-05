Polémica por un fallo de la Corte a favor de Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner fue el tema ayer miércoles en Argentina. En realidad, de lo que se habló fue de una polémica resolución de la Corte Suprema de Justicia, que dejó a las puertas de la suspensión el primer juicio oral que iba a enfrentar la expresidenta el próximo martes por una de las varias causas que tiene abiertas.

La Corte resolvió el martes pedirle al Tribunal Oral Federal 2 el expediente de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, a fin de determinar si existen errores procesales. Esto obligaría al Tribunal a postergar el inicio del proceso ya que el juicio oral no puede hacerse sin la instrucción realizada en las instancias previas.

El presidente Mauricio Macri, varios funcionarios de su gobierno y constitucionalistas cuestionaron la resolución de la Corte.

De los cinco ministros de la Corte, cuatro votaron la resolución que beneficia a Cristina Kirchner: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, fue el único que consideró que esta no debía intervenir.

Durante un acto en Corrientes, el presidente Macri aludió, elípticamente, a la polémica maniobra de la Corte: “Queremos generar trabajo, no queremos que haya impunidad”, sostuvo sin mencionar a Cristina Kirchner.

También el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, salieron a cuestionar la decisión de los jueces del máximo tribunal.

En el Gobierno consideran que la Corte no quiere que se haga el juicio contra la exmandataria y sospechan que Alberto Fernández, exjefe de Gabinete kirchnerista, estuvo detrás de la jugada.

“Genera la percepción en mucha gente de que la impunidad se puede consagrar”, se lamentó Peña.

Para Garavano, la acordada de la Corte “tiene un gran condimento político”. “Es un fallo muy inusual. Esto impide la realización de un juicio oral y nuestra Justicia siempre ha tenido una tendencia a no hacer los juicios orales”, aseveró en diálogo con Radio Mitre.

Por su lado, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pidió que el proceso se inicie de todas formas el martes próximo, como estaba previsto. Alonso consideró que el fallo de la Corte “es escandaloso e inédito”, que “busca claramente dilatar el inicio del juicio” y que es “una decisión a favor de la impunidad”.

La diputada Elisa Carrió, una de las referencias del oficialista Cambiemos, utilizó su cuenta en Twitter para referirse a la controvertida maniobra de los jueces. “La CC no forma ni formará parte de ningún pacto de impunidad”, escribió.

Los juristas también cuestionaron la acordada de la Corte que benefició a Cristina Kirchner y remarcaron que no hay antecedentes de medidas de este tipo.

El constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, dijo que “no es usual que la Corte pueda pedir el expediente en las proximidades de un juicio oral”.

“Es técnicamente posible. Llama la atención por la connotación política que tiene esta cuestión”, explicó a La Nación.

Gil Lavedra, que aclaró que no conoce el expediente y el recurso presentado ante la Corte por parte de la defensa de Cristina, dijo que la decisión del máximo tribunal “no contribuye a robustecer la confianza en la Justicia”.

“Lo cierto es que razonablemente da a pensar que se quiere dilatar el comienzo de los juicios. Pero es una facultad que tiene”, señaló.

Para el también constitucionalista Daniel Sabsay, la decisión de los jueces Maqueda, Rosatti, Highton y Lorenzetti “no tiene precedentes”. “La Corte toma una causa de oficio, sin que exista una sentencia definitiva, es decir, en contradicción a su propia jurisprudencia, que tiene décadas, sin expresar argumentos razonables para ello”, escribió en Twitter.

Por su parte, en una columna en La Nación, el constitucionalista y sociólogo Roberto Gargarella remarcó que “la insólita decisión de la Corte Suprema no define ni constituye ese pacto (de impunidad), pero sin dudas tampoco hace nada para desmentirlo”.

Seguir igual

En medio de estas reacciones de políticos y juristas, un fiscal pidió que no se aplace el juicio oral a Cristina Kirchner.

Este primer juicio oral contra la expresidenta ya sufrió un aplazamiento: el pasado 26 de febrero se postergó por problemas de salud de Jorge Alberto Tassara, uno de los jueces que integraban el tribunal, quien falleció en marzo.

Diego Luciani, titular de la Fiscalía General 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, pedirá al juzgado competente que solicite a la Corte que mantenga el inicio del juicio el martes 21.

El fiscal recuerda que las actuaciones judiciales han sido “en su totalidad digitalizadas para agilizar la tarea de todos los operadores judiciales y de las partes”.

“Peticiono que se pongan a disposición del Alto Tribunal las copias digitales para que continúe con el análisis y estudio que entienda necesario efectuar, y devuelva los autos principales para llevar a cabo el juicio oral y público previsto para el día 21 de mayo”, planteó el fiscal.

Luciani recuerda que ya ha puesto de manifiesto “la importancia de conjugar esfuerzos con la finalidad de que se realice el juicio oral y público y se logre adoptar una decisión que, por un lado, ponga fin a la incertidumbre que, para las personas que resultan imputadas, genera la existencia del proceso penal”.

En la causa -una de las más de diez en las que está procesada Cristina Kirchner- se investiga el supuesto acomodo en las adjudicaciones para la construcción de carreteras en Santa Cruz, feudo electoral del kirchnerismo.

En concreto, el presunto direccionamiento de obras públicas a la empresa del empresario Lázaro Báez, por la firma de 52 contratos por unos 1.021 millones de dólares.

Reunión con la cúpula del Partido Justicialista

Cristina Kirchner convocó el martes a unir en un frente electoral a la oposición para derrotar al presidente Mauricio Macri en las elecciones del 27 de octubre. El martes Cristina participó de una reunión de la cúpula del Partido Justicialista por primera vez desde 2003. Cristina todavía no ha oficializado su candidatura presidencial para octubre, aunque en Argentina las encuestas marcan que está primera en intención de voto.

Reacciones

Mauricio Macri: "Lo que todos queremos es progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena; que nuestro trabajo sea reconocido y que no haya impunidad (...) Lo que todos queremos es trabajo y no impunidad”, sostuvo en una visita a un parque ecoturístico en Corrientes.



Alberto Fernández: "Lo que hizo ayer la Corte, sinceramente, da cierta tranquilidad que en algún lugar hay un tribunal que revisa, que piensa jurídicamente y no políticamente”, dijo el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner en declaraciones a la radio Futuröck FM.



Joaquín Morales Solá: "La Corte ya votó, sin cuarto oscuro y sin boleta. Votó por Cristina en la extrema polarización entre ella y Macri. Es posible que esos jueces estén diciendo también, como otros argentinos, que vivían mejor con Cristina”, escribió el periodista en La Nación.